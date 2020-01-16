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16января
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сегодня, 18:10 0

Благовещенцам дали рекомендации по окунанию в прорубь

Благовещенцам дали рекомендации по окунанию в прорубь
Фото: amur.info

Благовещенский отдел опеки и охраны здоровья рассказал о мерах безопасности при купании на Крещение. По традиции, в ночь с 18 на 19 января принято окунаться в прорубь. Число желающих совершить ритуал омовения растет с каждым годом.

Представители Русской православной церкви напоминают, что купание в проруби не является непременной принадлежностью праздника Крещения и призывают верующий народ осмысленно подходить к омовению в купели, не воспринимать этот обычай как избавление от грехов или спортивный праздник.

Медицинские работники рекомендуют каждому, кто решится искупаться в открытом водоеме в крещенские морозы, четко оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Врачи не рекомендуют окунаться на морозе в холодную воду беременным, детям, неподготовленным людям, которые не имеют опыта моржевания, лицам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, сердца и сосудов, хроническими инфекционными заболеваниями внутренних органов (бронхит, пиелонефрит заболевания органов малого таза и так далее).

Тем жителям города, которые все-таки приняли решение окунуться, отдел опеки и охраны здоровья рекомендует соблюдать меры безопасности.

  1. 1. Окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега.
  2. 2. Перед купанием разогревать тело, сделав разминку, пробежку.
  3. 3. К проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Для того чтобы дойти до проруби, необходимо использовать ботинки или шерстяные носки. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги от острых камней и препятствуют скольжению. Идти следует медленно и внимательно.
  4. 4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
  5. 5. Лучше ограничиться нахождением в проруби до нескольких секунд, затем тщательно растереть тело полотенцем, надеть халат и перейти в теплое помещение, желательно выпить горячего чаю.
  6. 6. Воздержаться от купания тем, у кого есть признаки ОРВИ (или человек недавно перенес ОРВИ).
  7. 7. Не заглатывать воду из водоема при купании. Вода из открытых водоёмов не предназначена для питьевых целей.
  8. 8. Не купаться в нетрезвом состоянии.
  9. 9. Не уговаривать тех, кто не готов окунуться. Каждый решает для себя сам.
  10. 10. Не нырять в прорубь вперед головой и не заплывать под лед. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает поверхность потери температуры телом и может привести к шоку от холода.

Всего в Амурской области в этом году будет подготовлено 20 мест для крещенских купаний. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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#жизнь #здоровье #праздники

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