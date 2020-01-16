Благовещенцам дали рекомендации по окунанию в прорубь

Благовещенский отдел опеки и охраны здоровья рассказал о мерах безопасности при купании на Крещение. По традиции, в ночь с 18 на 19 января принято окунаться в прорубь. Число желающих совершить ритуал омовения растет с каждым годом.

Представители Русской православной церкви напоминают, что купание в проруби не является непременной принадлежностью праздника Крещения и призывают верующий народ осмысленно подходить к омовению в купели, не воспринимать этот обычай как избавление от грехов или спортивный праздник.

Медицинские работники рекомендуют каждому, кто решится искупаться в открытом водоеме в крещенские морозы, четко оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Врачи не рекомендуют окунаться на морозе в холодную воду беременным, детям, неподготовленным людям, которые не имеют опыта моржевания, лицам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, сердца и сосудов, хроническими инфекционными заболеваниями внутренних органов (бронхит, пиелонефрит заболевания органов малого таза и так далее).

Тем жителям города, которые все-таки приняли решение окунуться, отдел опеки и охраны здоровья рекомендует соблюдать меры безопасности.

1. Окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега. 2. Перед купанием разогревать тело, сделав разминку, пробежку. 3. К проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Для того чтобы дойти до проруби, необходимо использовать ботинки или шерстяные носки. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги от острых камней и препятствуют скольжению. Идти следует медленно и внимательно. 4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 5. Лучше ограничиться нахождением в проруби до нескольких секунд, затем тщательно растереть тело полотенцем, надеть халат и перейти в теплое помещение, желательно выпить горячего чаю. 6. Воздержаться от купания тем, у кого есть признаки ОРВИ (или человек недавно перенес ОРВИ). 7. Не заглатывать воду из водоема при купании. Вода из открытых водоёмов не предназначена для питьевых целей. 8. Не купаться в нетрезвом состоянии. 9. Не уговаривать тех, кто не готов окунуться. Каждый решает для себя сам. 10. Не нырять в прорубь вперед головой и не заплывать под лед. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает поверхность потери температуры телом и может привести к шоку от холода.

Всего в Амурской области в этом году будет подготовлено 20 мест для крещенских купаний. Со списком можно ознакомиться по ссылке.