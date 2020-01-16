Амурчанин наказан за то, что покурил марихуану и сел за руль

В Октябрьском районе Амурской области осужден 33-летний мужчина за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. В августе 2019 года вечером сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский» остановили машину, за рулем которой находился амурчанин.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель в состоянии наркотического опьянения – после курения марихуаны. Ранее он привлекался к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения при управлении автомобилем, ему было назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Подразделением дознания МО МВД России «Октябрьский» в отношении амурчанина было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Судом виновному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 1 год 7 месяцев, сообщает амурское управление МВД.