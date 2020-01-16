Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений

Минувший, 2019 год стал вторым самым теплым годом в мире после 2016-го за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Средняя мировая температура в 2019 году была на 1,1 градуса выше, чем средняя температура в доиндустриальный период – с 1850 по 1900 годы. При этом самым теплым годом пока остается 2016 год, из-за сильного эффекта Эль Ниньо, который привел к долгосрочным климатическим изменениям, пишет РИА Новости.

«Если мы продолжим с той же скоростью выбросы СО2, мы придем к росту температуры на 3-5 градусов к концу века. К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере», – заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В целом с 2010 года были зарегистрированы самые высокие средние температурные значения. Начиная с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего. Этот тренд будет продолжаться из-за высокой концентрации парниковых газов в атмосфере.