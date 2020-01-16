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16января
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сегодня, 17:30 1

На жилье для амурчан-подтопленцев направят 350 миллионов рублей

На жилье для амурчан-подтопленцев направят 350 миллионов рублей
Фото: amurobl.ru

В правительстве Амурской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его провел губернатор Приамурья. В 2020 году будет направлено около 350 миллионов рублей – 275 миллионов на приобретение 110 жилых помещений и 75 миллионов – на проведение капитальных ремонтов в 262 домах.

«В текущем году мы продолжаем работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в июле 2019 года. На повестке дня вопрос оказания помощи гражданам по проведению капитального ремонта поврежденных жилых помещений и приобретению жилья взамен утраченного в результате ЧС», – отметил глава региона.

Как рассказала и.о. министра социальной защиты населения Приамурья, в министерство поступили заявления и документы от 719 пострадавших граждан. Из них: 240 на предоставление выплаты на приобретение и строительство жилья и 479 – на капитальный ремонт. В отношении большинства заявлений уже приняты положительные решения (168 – на приобретение и строительство; 316 – на капремонт). По части заявлений запрошены сведения в Росреестре о наличии или отсутствии иного жилья.

«На сегодня в министерство поступило 33 договора купли-продажи на проведение экспертизы. По 20 договорам уже направлены уведомления в кредитные организации о перечислении средств продавцам жилья. Экспертиза проводится в части соответствия жилого помещения требованиям пригодности для проживания», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Лилия Мезенцева.

По словам министра строительства и архитектуры Приамурья Игоря Карзунина, список по второй части реализации мероприятий по ликвидации ЧС был утвержден правительством России в полном объеме. Потребность составила около 350 миллионов рублей: 275 на приобретение 110 жилых помещений и 75 миллионов на проведение капитальных ремонтов в 262 домах.

Что касается ремонта объектов социальной инфраструктуры, то в школе Норска работы по контракту завершены. Однако нужны дополнительные работы, о необходимости которых стало известно позже. Завершены работы в библиотеке и школе в селе Угловом, сообщает правительство Амурской области.

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#наводнение #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Думаю, что эта информация в целом положительная. Пострадавшим помогает государство. Кто-то из них реализует свои права по месту жительства, а кто-то решит переехать. Сумма 2,5 млн не "ахти" какая, но для большинства амурчан из районов весьма приличная.

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