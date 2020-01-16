Заключен под стражу директор управления эксплуатации Бурейского водохранилища

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Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в отношении директора ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища». Он заключен под стражу на 2 месяца, то есть до 14 марта 2020 года.

На заключении под стражу настаивал следователь, его поддержал прокурор. Директор учреждения и его защитник были против такой меры пресечения.

Из представленных материалов следует, что директор учреждения подозревается в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, он не имеет постоянного места жительства по месту производства предварительного расследования и не отстранен от занимаемой должности.

«При таких данных, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и его фактические обстоятельства, данные о личности подозреваемого, возможность назначения наказания в виде лишения свободы в случае осуждения, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, при избрании более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения, [директор учреждения] может скрыться от органов предварительного следствия и суда», – сообщает пресс-служба городского суда.

При этом суд принимает во внимание, что уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств, в связи с чем соглашается с доводами следователя о возможности давления со стороны подозреваемого на участников судопроизводства и уничтожении доказательств.

По версии следствия, директор ФГБУ «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища» в 2017 году получил от подрядчика взятку в размере 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также за общее покровительство. Полученная сумма, по данным следствия, являлась частью предполагаемой общей суммы взятки в 2 миллиона рублей.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.