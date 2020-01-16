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16января
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сегодня, 17:11 0

В России семиклассница забеременела от десятилетнего мальчика

В России семиклассница забеременела от десятилетнего мальчика
Фото: Annie Spratt с сайта Pixabay

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Полиция проводит проверку.

Как пишет «Комсомольская правда», дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, мальчик в четвертом. Срок беременности девочки составляет семь недель. По информации издания, в социальных сетях у обоих статус, который кажется диким, – в гражданском браке.

Полиции известно о произошедшем, ведомство проводит проверку.

О ситуации высказался врач-педиатр Николай Скоробогатов. «Случай сомнительный, пятьдесят на пятьдесят. Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет, и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, – подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, – чувствую, на мальчика могли просто показать, а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, что наверняка и будет сделано. Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик, а генетическая экспертиза – кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места. Но, безусловно, случай нетривиальный, тревожный, хотя судить обо всем можно будет только, когда специалисты изучат все обстоятельства этого дела», – рассказал врач изданию.

Также стало известно, что семья девочки решила сохранить ребенка. За девочкой наблюдают врачи, с ней и ребенком все хорошо.

В 2012 году в Амурской области родила шестиклассница. Тогда девочка решила сама воспитывать ребенка.

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#дети #происшествия

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