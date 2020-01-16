В Амурском отделении ПФР расскажут, как получить маткапитал на первого ребенка

Программа маткапитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Выдавать его будут уже за первенца. Размер федеральной выплаты при рождении второго ребенка увеличат до 616 617 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, законодательные изменения озвучил президент в послании Федеральному собранию. По прогнозам специалистов, в 2020 году право на маткапитал приобретут около 3 тысяч семей, в которых родятся первенцы.

«Безусловно, материнский капитал стал значимой мерой поддержки для амурчан. Так, если на начало реализации программы вторыми родилось 4 974 ребенка, то в следующем году – на 9 % больше (5 406). К 2013 году численность детей, рожденных вторыми, превысила 54 % от общего количества рожденных детей и составляла уже 6 262 человека, – отметила управляющий отделением Пенсионного фонда по Амурской области Елена Гончарова. – Учитывая озвученные президентом законодательные изменения, количество семей, получающих данный вид государственной поддержки, безусловно, возрастет».

Прогнозируется и рост семей, желающих получить и распорядиться средствами материнского капитала при рождении второго ребенка, так как его сумма теперь ощутимо увеличится и позволит многим семьям с учетом иных мер государственной поддержки решить свои жилищные проблемы.

Программа материнского капитала реализуется с 2007 года. За этот период в Амурской области появилось около 60 тысяч малышей, которые стали вторыми или третьими в семье. С начала реализации программы по состоянию на 1 января 2020 года территориальными органами Пенсионного фонда амурским семьям выдано 58 160 сертификатов на материнский капитал. Принято 50 360 заявлений о распоряжении средствами маткапитала, в том числе 31 663 заявления о направлении средств на улучшение жилищных условий, 17 166 – на образование детей, включая оплату услуг детских садов. С января 2018 года семьи с невысоким уровнем дохода получают ежемесячную выплату из средств маткапитала, 1 536 семей уже расходуют его на эти цели.

«С января 2020 года в связи с изменением законодательства (увеличение порога малообеспеченности семьи до двух прожиточных минимумов, продление ежемесячной выплаты до достижения ребенком 3 лет) резко возросло количество семей, желающих получать ежемесячную выплату. Так, за первые 5 рабочих дней января с заявлением уже обратилось 120 семей», – рассказала начальник отдела социальных выплат регионального ОПФР Наталья Белякова.

С начала 2020 года вырос и размер материнского капитала, в результате индексации с января он составляет 466 617 рублей.