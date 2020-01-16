В Свободном ищут мужчину, прихватившего чужой телефон

В Свободном разыскивают мужчину, который подозревается в краже телефона. Это произошло ночью 19 ноября 2019 года в здании свободненского железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Свободного со ссылкой на Свободненский линейный отдел полиции.

Приметы: на вид 23-26 лет, славянская внешность, обычное телосложение, рост около 170 сантиметров. Подозреваемый был одет в чёрную вязаную шапку с большим цветком лотоса в лобной части, чёрную куртку с капюшоном, большие утеплённые сапоги.

Всех, кто располагает о нем информацией, просят сообщить в дежурную часть Свободненского ЛОП по телефону: 8 (999)-298-12-84.