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16января
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сегодня, 16:39 0

Заказник в Зейском районе получил статус национального парка

Заказник в Зейском районе получил статус национального парка
Фото: instagram.com/ohotaamur

Токинский заказник, расположенный в Зейском районе, получил статус национального парка. Теперь это особо охраняемая территория федерального значения.

Как сообщает амурское охотуправление, прежде всего новый нацпарк ценен уникальными природными ландшафтами. Это единственное место в Приамурье, где еще есть краснокнижные снежные бараны. Кроме того, местные леса служат местом зимовки лосей, а для диких северных оленей здесь отличные летние пастбища. Через перевалы Станового хребта проходит один из крупнейших в мире азиатско-австралийский миграционный коридор водоплавающих и околоводных птиц.

Как писало Амур.инфо, статус национального парка заказнику нужен для сохранения краснокнижных представителей флоры и фауны и биологического разнообразия Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Здесь обитает около 40 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, в том числе 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу России, и 37 видов – в Красную книгу Амурской области. В пределах нацпарка выявлено также более 250 видов насекомых и свыше 200 видов наземных позвоночных, около 40 видов млекопитающих, более 180 видов птиц, по одному виду рептилий и амфибий. Это составляет около 90 % всех видов фауны наземных позвоночных гор и предгорий Станового хребта.

Территория парка включает наиболее высокий участок Станового хребта – Токинский Становик. Здесь нет постоянных поселений, не ведётся хозяйственная деятельность, кроме традиционного природопользования коренных малочисленных народов – эвенков (домашнее оленеводство, охота). Площадь Токинско-Станового национального парка – 252 893,65 гектара.

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#животные #природа

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