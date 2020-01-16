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16января
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сегодня, 16:38 0

В Амурской области введут возрастное ограничение на покупку вейпов

В Амурской области введут возрастное ограничение на покупку вейпов
Фото: pixabay.com

Профильный комитет Законодательного собрания Амурской области поддержал введение возрастного ценза на продажу вейпов. Законопроектом, внесенным прокурором Приамурья, предлагается ограничить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и используемых для них жидкостей.

В этой продукции содержатся химические элементы, негативно влияющие на здоровье, сообщает амурское заксобрание. В настоящее время электронные сигареты не относятся к табачным изделиям. На уровне федерального законодательства вопрос их продажи не регулируется.

«Изучив практику других субъектов РФ, а также выводы медиков, прокурор Амурской области подготовил и внес на рассмотрение проект закона об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (вейпов, электронных сигарет), а также используемых для них жидкостей. Также предусматривается установление административной ответственности в соответствующем законе области», – говорит членам комитета старший помощник прокурора Амурской области Тамара Соловьева.

Рассмотрев законопроект, депутаты комитета по вопросам социальной политики рекомендовали его к принятию в двух чтениях на ближайшем заседании законодательного собрания. Кроме того, члены комитета поддержали обращение Ярославской областной думы в Государственную думу Федерального собрания о внесении изменений в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части запрета торговли сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями.

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#заксобрание

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