В Амурской области введут возрастное ограничение на покупку вейпов

Профильный комитет Законодательного собрания Амурской области поддержал введение возрастного ценза на продажу вейпов. Законопроектом, внесенным прокурором Приамурья, предлагается ограничить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и используемых для них жидкостей.

В этой продукции содержатся химические элементы, негативно влияющие на здоровье, сообщает амурское заксобрание. В настоящее время электронные сигареты не относятся к табачным изделиям. На уровне федерального законодательства вопрос их продажи не регулируется.

«Изучив практику других субъектов РФ, а также выводы медиков, прокурор Амурской области подготовил и внес на рассмотрение проект закона об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (вейпов, электронных сигарет), а также используемых для них жидкостей. Также предусматривается установление административной ответственности в соответствующем законе области», – говорит членам комитета старший помощник прокурора Амурской области Тамара Соловьева.

Рассмотрев законопроект, депутаты комитета по вопросам социальной политики рекомендовали его к принятию в двух чтениях на ближайшем заседании законодательного собрания. Кроме того, члены комитета поддержали обращение Ярославской областной думы в Государственную думу Федерального собрания о внесении изменений в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части запрета торговли сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями.