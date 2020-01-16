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16января
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сегодня, 16:36 0

Малышева рассказала о том, какой рак легче всего вылечить

Малышева рассказала о том, какой рак легче всего вылечить
Фото: Стоп-кадр из видео

По мнению Елены Малышевой самым «хорошим» среди видов онкологических заболеваний оказался рак почек. Его легко выявить и вылечить.

Оценку онкологии в России в рамках передачи «Жить здорово!» на Первом канале дала телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева. Свое мнение высказали также ее коллеги Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус.

Ведущие обсудили исследование, авторами которого стали специалисты из Дании и Швеции. В нем говорится о зависимости группы крови и видов рака. Например, люди с первой группой могут заболеть раком толстой кишки. При наличии плохой наследственности им нужно сделать колоноскопию в 40 лет.

У обладателей второй группы крови есть риск развития рака желудка. Чтобы вовремя выявить заболевание, нужно делать гастроскопию. Первый раз Малышева посоветовала обратиться по этому поводу к врачу в 45 лет, а затем повторять процедуру с интервалом в два-три года.

Рак поджелудочной железы чаще развивается у носителей третьей группы крови. Медики рекомендуют им сделать УЗИ брюшной полости. Нелишним будет и биохимический анализ крови.

Ультразвуковое исследование понадобится и для того, чтобы выявить рак почек. Люди с четвертой группой крови находятся в группе риска по этому виду онкологии. Отказ от алкоголя и курения врачи назвали хорошей мерой профилактики заболевания.

По словам Малышевой, из всех упомянутых онкологических заболеваний рак почек можно назвать «самым хорошим» из-за его локализации, легкости в диагностировании и лечении.

«Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль», – цитируют информацию «360».

В октябре на Амур.life вышла статья о мифах вокруг онкологии. Врач-онколог развеяла мифы и рассказала всю правду о диагностике и лечении заболевания.

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#здоровье #медицина

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