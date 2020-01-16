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16января
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С нелегальных свалок Белогорска вывезли 1 000 КамАЗов мусора

С нелегальных свалок Белогорска вывезли 1 000 КамАЗов мусора
Фото: администрация Белогорска

В 2019 году на территории Белогорска ликвидировали более 8 тысяч кубометров мусора с несанкционированных свалок. Итоги борьбы с мусором подвели в управлении ЖКХ Белогорска.

«Фактически, это более тысячи вывезенных за пределы муниципалитета КамАЗов отходов, – рассказала начальник отдела отделе ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамия. – Из более чем двух десятков ликвидированных свалок самыми сложными и по объему вывезенного мусора, и по привлеченным ресурсам стали территории в микрорайоне Сосновка. Так, к примеру, более 2,2 тысячи кубов свалок вывезено с улицы Пролетарской. Более 1,5 тысячи кубов мусора по улице Калининская и более тысячи кубов свалки в середине домов по улицам Гаюнова, Западная, Международная».

Несанкционированные свалки убирали практически в каждом микрорайоне Белогорска. Службы по благоустройству ликвидировали в районах улиц Денисенко, Пушкина, Луценко, Никольского шоссе, переулка Больничный, улицы Маяковского, Базарная, Титова, Добролюбова, Новая, переулка Набережный, улиц Свободная, Хабаровская – Розы Люксембург, переулка Осенний, улиц Путейская и Рабочая.

«В 2020 году работы по ликвидации несанкционированных свалок, по поручению главы Белогорска, будут продолжены. Планируется, что объем вывезенного будет не меньше. Но хочется и напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Убедительная просьба к жителям Белогорска бережно относится к городу и выбрасывать мусор исключительно в установленных для этого местах», – цитирует Наталью Абрамия пресс-служба администрации Белогорска. ⠀

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#администрация Белогорска #Белогорск

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