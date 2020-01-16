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Над поправками в Конституцию будут работать двое дальневосточников

Над поправками в Конституцию будут работать двое дальневосточников

В рабочую группу для подготовки поправок в Конституции России вошли два дальневосточника. Это председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик и член Совета Федерации от Приморья Светлана Горячева. Оба имени в списке рабочей группы значатся с отметкой «по согласованию».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Глава государства предложил внести изменения в главный закон страны. Изменения коснутся политической системы, деятельности исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Инициативу президент предлагает вынести на голосование.

Приказ об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации опубликован на сайте президента РФ. В составе рабочей группы 75 человек, среди них первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Далуда, президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Григорий Ледков и другие.

На сайте Законодательного собрания Приморья опубликован комментарий председателя. Участие в этой группе имеет для него большое значение и как для юриста, и как для законодателя. «В 2018 году я входил в состав инициативной группы по выдвижению В.В. Путина в президенты страны, а вот теперь получил от главы государства доверие на участие в работе по внесению изменений в Конституцию. Для меня это не только большая честь, но и колоссальная ответственность», – отметил Александр Ролик.

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#Дальний Восток #закон #российская власть

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