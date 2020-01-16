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16января
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сегодня, 15:56 0

Амурских юристов приглашают на конкурс профессионального мастерства

Амурских юристов приглашают на конкурс профессионального мастерства
Фото: www.амурский-юрист.рф.

В Благовещенске идет прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Амурский юрист—2020». Определять лучших будут в трех номинациях: «Профессионал» (для имеющих юридическое образование), «Учусь быть юристом!» (для студентов) и «Хочу быть юристом!» (для детей с 14 лет).

Организатором соревнований стало Амурское региональное отделение ассоциации юристов России. Как говорят организаторы, конкурс призван выявлять специалистов высокой квалификации в области юриспруденции, содействовать развитию правового самообразования.

Конкурс проводится в три этапа. Первые два тура будут заочными, их проведут в электронном виде через официальный сайт конкурса. Третий этап состоится уже в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Заявки на конкурс принимаются до 20 января на сайте www.амурский-юрист.рф. Объявят победителей 31 мая.

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#конкурсы

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