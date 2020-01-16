Чаша весов не имеет смысла: благовещенцы терпят атаки лжетеррористов

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в декабре 2019 и в январе 2020 года произошло шесть массовых эвакуаций. Волна минирований проходит по многим городам России. С атаками лжетеррористов в амурской столице столкнулись детсадовцы, школьники, студенты, врачи и пациенты лечебных учреждений, посетители торговых центров и вокзалов.

Только за один день – 14 января – в амурской столице эвакуировали больше 2 тысяч человек. Также лжетеррористы сообщали об угрозах взрыва – 9 декабря, 19 декабря, 25 декабря, 30 декабря, 13 января. В каждом случае городские власти информировали, что объекты были проверены правоохранителями, взрывные устройства – не найдены.

Регулярные массовые эвакуации наносят большой экономический урон. В 2017 году, когда по стране прошла волна лжеминирований, в МВД России назвали ущерб, причиненный государству в течение одной недели с 10 по 17 сентября. Сумма составила 300 миллионов рублей, сообщал РБК.

Даже при таких экономических затратах, населению нужно продолжать эвакуироваться при каждом сигнале, поступившем от лжетеррористов, считает известный бизнемен, бывший вице-мэр Благовещенска Виктор Черемисин.

«Массовая эвакуация всех школ, частично детских садов и медицинских учреждений – это катастрофа в деньгах. Это огромные деньги! Но, когда речь идет о том, что может пострадать хоть один ребенок, тут чаша весов не имеет смысла. Взвешивать ничего не надо. Поэтому, на мой взгляд, правительство региона и руководство города принимают абсолютно правильное решение с руководством силовых структур, когда проводят почти бессмысленные эвакуации, потому что не дай нам бог пережить хотя бы одну трагедию. Не дай бог, чтобы пострадал или еще хуже погиб ребенок, человек. Здесь не бывает недомер. Я уверен, что все спецслужбы работают. Есть уголовное преследование в рамках уголовного дела. (…)

Давайте оставим это на откуп силовым структурам, они точно ради этого учились, ради этого работали. У них огромный опыт на самом деле. Это подтверждает то, что действительно терактов очень мало, огромное количество их рассекречивают, наказываются люди, и наша безопасность по большому счету не страдает. Поэтому дай нам всем бог, чтобы квалификация их стала еще лучше, а проблемы эти ушли. Люди пользуются дырами в технологиях, в законодательстве. Но я думаю, что все это решится. Поэтому я за то, чтобы эвакуировать продолжали, лишь бы не случилось фактически никакого зла», – сказал Виктор Черемисин в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

Эвакуировать детей каждый раз готовы и благовещенские педагоги, несмотря на то, что учебный процесс срывается.

«А как не выводить детей? Кто на себя возьмет такую ответственность? Они будут каждый день минировать, мы каждый день будем выходить. Конечно, это отражается на учебном процессе. Допустим, один час дается на определенную тему, а дети ушли. Учитель назначает задания для дистанционного обучения. То есть мы учим детей дистанционно», – объяснила учитель одной из благовещенских школ.

На Амур.инфо стартовало голосование с вопросом: «Нужно ли спецслужбам реагировать на сообщения о лжеминированиях?» За сутки в нем поучаствовали больше 700 пользователей сайта. Примерно 12 % участников опроса считают, что реагировать и эвакуироваться каждый раз не стоит. Потому что это лишняя трата ресурсов, это нарушает учебные и рабочие процессы, травмирует детей и подстегивает злоумышленников посылать новые сообщения.

«Когда идут сообщения сразу в 20 школ, понятно, что 20 школ никто не заминировал. Их отследили бы. Спецслужбы же работу проводят, что-то видят и что-то знают. Поэтому каждый раз выводить людей и эвакуацию проводить, на мой взгляд, это не самое разумное решение. Я категорически против таких действий. Вот, допустим, стрельба была в техникуме, и у нас началось: усиление охраны, кучу денег стали тратить. Никого никакая охрана не спасала. Кого надо убить, убьют, даже президентов убирают. Должны быть оперативные мероприятия. Вот оперативной работой занимайтесь», – прокомментировал ситуацию председатель амурских отделений общественных организаций «Российский союз ветеранов» и «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Между тем депутаты-дальневосточники думают, как повлиять на решение проблемы законодательно. В частности, 14 января после волны атак лжетеррористов на регионы Дальнего Востока депутат Законодательной думы Хабаровского края предложил увеличить штрафы на ложные сообщения об актах терроризма, сообщает DVhab.ru.

«Ложные сообщения о бомбах поступают на протяжении нескольких месяцев на систематической основе и коснулись уже каждой семьи. Поэтому я на правах законодательной инициативы внес предложение об увеличении штрафов за ложные сообщения об актах терроризма до двух миллионов рублей – статья 207 УК РФ», – заявил депутат Петр Емельянов.

Ситуацию обсуждают и в Государственной думе. Но пока действенных мер, судя по всему, не придумано. К примеру, один из законопроектов, который создавался для «предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения террористических актов», на днях не получил одобрение комитета ГД по государственному строительству и законодательству. В заключении отмечается, что законопроект «требует существенной доработки».

Предложенные поправки позволяют идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и блокировать их за рассылку запрещенной информации.

«Законопроект необоснованно расширяет действие указанных требований, распространяя их на всех организаторов информационных сервисов, что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, технологическую поддержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений в сети Интернет и давать оценку правомерности отправляемых пользователями сети сообщений, что приведет к массовому неисполнению требований закона. В данном случае, государству предлагается ввести правило о нарушении в отношении его граждан постулата о тайне переписки», – уточняется в заключении.

По мнению депутата Госдумы от Амурской области Андрея Кузьмина, любые поправки к уже имеющимся законам сегодня не позволят бороться с массовой рассылкой ложных угроз о минировании.

«В случае блокировки почты разве это прекратится? Нет, конечно. Злоумышленники создадут другую, третью и так далее. Это только увеличит экономические расходы на данную деятельность и будет напоминать борьбу с ветряными мельницами. Блокировка каналов чревата определенными последствиями, в том числе и для законопослушных граждан. Чтобы что-то изменить, необходимо навести порядок на начальном этапе, а именно при создании электронной почты и на рынке продаж сим-карт. Строгость законов нивелирует необязательность их исполнения. Сегодня в условиях цифровизации современного общества сделать дубликат канала любым другим способом очень просто. Достаточно вспомнить всем известный мессенджер Telegram и как его предлагали блокировать», – прокомментировал депутат.

Парламентарий предлагает разгрузить силовые ведомства, освободить их от бумажной работы, чтобы у правоохранителей было больше возможностей для проведения оперативной работы.

«В российских силовых ведомствах утрачены оперативные позиции: не могут идти в ногу со временем, не научились реагировать на современные вызовы, квалифицированно работать не только в России, но и за рубежом. Ведь самое важное – неотвратимость наказания. Сравните: американцы, находят хакеров в любом конце нашей планеты. У них неотвратимость наказания работает. И тому, что мы завязли в этой теме, есть несколько причин. Вот некоторые: во-первых, в российских спецслужбах прошла резкая смена поколений, поменяли людей, но работать толком не научили – оперативники практически без профессионального опыта. А во-вторых, сотрудников настолько загрузили бюрократической работой, что они теперь стали "писателями". Необходимо разгрузить ведомства и освободить их от бумажной работы, тем самым предоставив им больше возможностей для занятия основной сферой деятельности», – считает Андрей Кузьмин.

Как проходит расследование фактов ложных минирований правоохранительные органы не информируют. В 2019 году после массовой эвакуации, которая произошла 25 января, в амурском правительстве сообщали, что по каждому факту «проводится тщательная проверка, осуществляются необходимые оперативные мероприятия. По их результатам будет дана соответствующая правовая оценка».

Перед новым годом губернатор региона рассказывал о том, что спецслужбы работают и видят, откуда идут звонки. «Когда появится возможность поймать этих людей, поймают», – говорил Василий Орлов.

Сотрудник ФСБ одного из дальневосточных регионов в беседе с журналистом Амур.инфо сообщил, что правоохранительные ведомства занимаются этой проблемой, отрабатывают каждый сигнал. Но результаты появляются не всегда так быстро, как хочется населению.

Судя по комментариям к новостям Амур.инфо о массовых эвакуациях, возмущение среди благовещенцев растет.

«У нас же лучшие хакеры на планете, мы можем президента Украины помочь выбрать, вмешаться в дела Пентагона, а узнать, кто минирует наши школы, увы, не под силу»; «Да когда же кончится это издевательство, надо что-то делать с этим, холодина такая на улице»; «Кому же это на руку? Отчего до сих пор не найдут этих шутников? Где же наша федеральная служба безопасности?»; Уважаемые хакеры, если здесь такие есть, взломайте уже этого шутника и сломайте ему пальцы, чтобы не мог номер набрать»; «Уже даже дети расстраиваются, что учиться нормально не могут»; «Вот сколько было ложных минирований за последнее время, а вычислить не могут, силушки не хватает. Из загранки минируют, вот и сделать ничего не могут, сколько денег опять на воздух улетает»; «Похоже, в Благовещенске это стало традицией!» – пишут жители города.