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16января
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сегодня, 15:05 0

Михалков предложил заменить Жириновского

Михалков предложил заменить Жириновского
Фото: instagram.com/nikita__mikhalkov/?hl=ru

Знаменитый режиссер Никита Михалков предложил поменять Владимира Жириновского в ответ на его слова о сокращении гимна. Ранее лидер ЛДПР заявил, что гимн слишком длинный и многим сложно его исполнять.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», – сказал РИА Новости Михалков.

Выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, Жириновский предложил убрать из гимна два припева. По его мнению, в нынешнем виде гимн сложно исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

Сергей Михалков – отец Никиты Михалкова – является автором текста к гимну СССР на музыку Александра Александрова, поэт также сделал две его редакции, в 1977 и в 2000 годах.

Другой сын поэта, Андрей Кончаловский, в ответ на слова Жириновского сказал, что гимн можно назвать длинным. В то же время он вспомнил слова своего отца о том, что это «не литература, а политический документ», который должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.

«Гимн прекрасный. Когда писался новый текст, Сергей Владимирович решил не менять форму, хотя, может, и можно было сократить», – высказался Кончаловский.

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#жизнь #политика

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