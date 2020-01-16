В Приамурье разыскивают мужчин, подозреваемых в грабеже (видео)

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В Амурской области полиция разыскивает двух мужчин. Их подозревают в совершении грабежа.

Преступление было совершено в Благовещенске 5 января в подъезде одного из домов по улице Кантемирова с 19:00 до 19:20. Двое неизвестных открыто, с применением насилия, неопасного для жизни, похитили у мужчины 1954 года рождения деньги и два пакета с продуктами.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, разыскиваются: мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров; мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров.

Всех, кому что-либо известно об этих гражданах, просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 59-41-09, 8-914-559-20-00.

На видео пресс-службы УМВД России по Амурской области – один из подозреваемых.