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16января
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сегодня, 14:46 2

Гидрометцентр: февраль в Приамурье будет холодным и снежным

Гидрометцентр: февраль в Приамурье будет холодным и снежным
Фото: pixabay.com

Февраль в Амурской области ожидается более холодным, чем обычно. Не обойдут ее стороной и снегопады.

Температура ниже нормы ожидается в Якутии, Забайкалье и в Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области. Самые сильные морозы традиционно бывают на северо-востоке Якутии. Днем до 35 градусов со знаком минус, ночью до 45 градусов, а в отдельные дни до 50 градусов мороза. Немного теплее обычного может быть на Камчатке и на Сахалине.

Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, много осадков ожидается на юго-востоке Центрального округа. Не обойдут снегопады центральные и южные районы Красноярского края, Иркутскую область, Забайкалье, восток Амурской области и Хабаровского края, юг Приморья. Дефицит осадков может быть в Якутии, в Оренбургской и юге Челябинской областей, в Курганской области. На всей остальной территории осадки будут в норме.

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#погода

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    47 минут назад

    а Гисметео передаёт -2-5-кому верить то?

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    46 минут назад

    Хоть к 23 февраля снег выпадет....

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