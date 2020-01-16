Гидрометцентр: февраль в Приамурье будет холодным и снежным

Февраль в Амурской области ожидается более холодным, чем обычно. Не обойдут ее стороной и снегопады.

Температура ниже нормы ожидается в Якутии, Забайкалье и в Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области. Самые сильные морозы традиционно бывают на северо-востоке Якутии. Днем до 35 градусов со знаком минус, ночью до 45 градусов, а в отдельные дни до 50 градусов мороза. Немного теплее обычного может быть на Камчатке и на Сахалине.

Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, много осадков ожидается на юго-востоке Центрального округа. Не обойдут снегопады центральные и южные районы Красноярского края, Иркутскую область, Забайкалье, восток Амурской области и Хабаровского края, юг Приморья. Дефицит осадков может быть в Якутии, в Оренбургской и юге Челябинской областей, в Курганской области. На всей остальной территории осадки будут в норме.