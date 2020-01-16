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16января
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сегодня, 14:43 0

В Приморье зафиксирована первая с начала года вспышка АЧС

В Приморье зафиксирована первая с начала года вспышка АЧС
Фото: pixabay.com

Первая с начала 2020 года вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Приморье. ДНК вируса выявлены в исследованных образцах патологического материала от двух диких кабанов, найденных почти в пяти километрах от села Барано-Оренбургское Пограничного района.

Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Всего на территории Приморского края остается 8 очагов вируса африканской чумы свиней – на территории Пожарского, Красноармейского, Пограничного и Хорольского районов. Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

В Амурской области последняя вспышка АЧС была зафиксирована в начале декабря 2019 года в Архаринском районе.

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#Дальний Восток #животные #чума свиней

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