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16января
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Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти

Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти
Фото: Erik Lindstrom с сайта Pixabay

В Англии мужчина часто делал домашнее задание вместе с дочкой, и однажды оно спасло ему жизнь. Выполняя домашнюю работу по биологии, он обнаружил у себя смертельное заболевание.

В мае 2019 года 43-летний Джонатан Дженкин, у которого 5 детей, делал с дочерью Элис задание по биологии. «В тот вечер мы проходили лимфатическую систему. Я помогал ей подготовиться к уроку в школе», – вспоминает он. Многодетный отец решил показать на себе, где располагаются лимфоузлы, и заметил, что один из них воспален.

После этого Дженкин решил не затягивать и прошел обследование, которое выявило у него рак полости рта. «Выполнение задания по биологии спасло меня от смерти. Я так рад, что вовремя заметил опухоль», – признался британец журналистам. Летом он успешно прошел радио- и химиотерапию и к началу января текущего года полностью вылечился.

«После всего, что я пережил, могу дать единственный совет: всегда помогайте своим детям с домашними заданиями», – цитирует Дженкинса «Лента.ру».

В 2019 году сообщалось о женщине, которая сходила перед новогодними праздниками на маникюр и обнаружила у себя смертельную болезнь. Маникюрша заметила на ее груди подозрительную родинку и посоветовала пройти обследование.

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#дети #жизнь

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