В Благовещенске на берегу Зеи нашли шкуры животных (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 15:25



В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео из района спичфабрики в Благовещенске. На берегу реки Зеи были обнаружены выброшенные фрагменты шкур животных. Ролик снят 16 января, рассказала агентству председатель общественной организации любителей животных «Велес» Нина Стельмахова.

«Вчера в 12 часов ночи мне был звонок, сигнализировали о том, что на этом месте находятся шкуры животных, предположительно, собак. Женщина, которая живет рядом, гуляла с собакой, побоялась подходить ближе, видела кровь. Я пообещала, что сегодня с ними свяжусь и мы съездим на это место. Поэтому мы поехали туда», – сообщила Нина Владимировна.

По ее словам, возможно, это дело рук охотников, которые делили добычу: шкуры им не понадобились.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу управления по охране животного мира Амурской области. «Это действительно шкуры диких зверей, предположительно, кабана и косули. Однако останки животных находятся в пределах городской черты, а значит – вне сферы деятельности управления по охране животного мира. По данному факту проверку должна проводить полиция», – сообщили в пресс-службе.

В МО МВД России «Благовещенский» прокомментировали, что сообщение по факту инцидента зарегистрировано. На место отправится следственно-оперативная группа, будет проведена проверка.

Как сообщало Амур.инфо, похожий случай был зафиксирован в Благовещенске еще в марте 2018 года, и тоже на берегу Зеи в районе спичфабрики. Отдыхающие обнаружили останки животных – шкуры, челюсти, копыта, рога и внутренности.