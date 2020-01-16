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В Благовещенске на берегу Зеи нашли шкуры животных (видео)

В Благовещенске на берегу Зеи нашли шкуры животных (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 15:25

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео из района спичфабрики в Благовещенске. На берегу реки Зеи были обнаружены выброшенные фрагменты шкур животных. Ролик снят 16 января, рассказала агентству председатель общественной организации любителей животных «Велес» Нина Стельмахова.

«Вчера в 12 часов ночи мне был звонок, сигнализировали о том, что на этом месте находятся шкуры животных, предположительно, собак. Женщина, которая живет рядом, гуляла с собакой, побоялась подходить ближе, видела кровь. Я пообещала, что сегодня с ними свяжусь и мы съездим на это место. Поэтому мы поехали туда», – сообщила Нина Владимировна.

По ее словам, возможно, это дело рук охотников, которые делили добычу: шкуры им не понадобились.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу управления по охране животного мира Амурской области. «Это действительно шкуры диких зверей, предположительно, кабана и косули. Однако останки животных находятся в пределах городской черты, а значит – вне сферы деятельности управления по охране животного мира. По данному факту проверку должна проводить полиция», – сообщили в пресс-службе.

В МО МВД России «Благовещенский» прокомментировали, что сообщение по факту инцидента зарегистрировано. На место отправится следственно-оперативная группа, будет проведена проверка.

Как сообщало Амур.инфо, похожий случай был зафиксирован в Благовещенске еще в марте 2018 года, и тоже на берегу Зеи в районе спичфабрики. Отдыхающие обнаружили останки животных – шкуры, челюсти, копыта, рога и внутренности.

Просмотров всего: 1595

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    проблема не понятна, заберите себе и носите

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    проблема в том что какая то тварь там уже не первый год потрошит живность и оставляет внутренности и шкуры на берегу.В прошлом году тоже было.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    ну так берите и носите, будет отличительная черта зоошизы, типа визитка. Глянул и все сразу понятно, что перед тобой стоит

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    "Schaurma LTD" ?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    58 минут назад

    В Сковородине/Амуринфе

    ну так берите и носите, будет отличительная черта зоошизы, типа визитка. Глянул и все сразу понятно, что перед тобой стоит



    ну так садись на пипку и крутись на 360

  • foxik62

    foxik62
    53 минуты назад

    Проблема не в том, что тварь потрошит, а в том,что эта тварь зная,что охота на косулю запрещена, отстреливает её! А потом такая тварь первая орет, что почему охота закрыта, да первые бракуши это егеря. Эта мразь не приемлет человеческих понятий. Я сам охотник, косулю сейчас нормальные, порядочные охотники не трогают, в результате она перестаёт бояться таких выродков, чем они пользуются.

  • Oldlord

    Oldlord
    51 минута назад

    В Сковородине/Амуринфе

    ну так берите и носите, будет отличительная черта зоошизы, типа визитка.



    Это же не пёсьи шкуры, чобы им на себя их пялить?



  • foxik62

    foxik62
    50 минут назад

    Штрафы нужно делать не сто тысяч, а пятьсот. Плюс конфискация оружия, техники и пожизненный запрет на приобретение оружия. Только главные бракуши -это власть. Депутаты, менты, прокурорские. Поэтому такие законы не примут никогда.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    45 минут назад

    Oldlord

    В Сковородине/Амуринфе

    ну так берите и носите, будет отличительная черта зоошизы, типа визитка.



    Это же не пёсьи шкуры, чобы им на себя их пялить?



    да им какая разница, да и кто там потом разберет чья она, песья или не песья

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    43 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    В Сковородине/Амуринфе

    ну так берите и носите, будет отличительная черта зоошизы, типа визитка. Глянул и все сразу понятно, что перед тобой стоит



    ну так садись на пипку и крутись на 360



    вы ваше мнение можете скрутить в трубочку, и вставить себе в задницу

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    В Сковородине/Амуринфе

    Oldlord

    В Сковородине/Амуринфе

    ну так берите и носите, будет отличительная черта зоошизы, типа визитка.



    Это же не пёсьи шкуры, чобы им на себя их пялить?



    да им какая разница, да и кто там потом разберет чья она, песья или не песья



    Не поверишь, есть им разница!



    Если бы там лежали пёсьи шубки, ору было бы на всю область!



    Были бы и требования живьём шкуру с живодёров содрать и на кол посадить тоже...



    А тут бракуши козочку завалили.



    Подумаешь невидаль.



    А может быть они ейным мясом бездомных собачек кормят?



  • кержак

    кержак
    39 минут назад

    ...незачет Сковороде. Фея была остроумнее.)))

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    кержак

    ...незачет. Фея была остроумнее.)))



    Так она знает, о чём говорит! )))



  • кержак

    кержак
    38 минут назад

    ...не сомневаюсь...)))

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