Ты же мать: пользователи раскритиковали певицу Нюшу за откровенные кадры
Певица Нюша после Нового года отдыхает на Бали. На пляже девушка устроила фотосессию, которую пользователи посчитали откровенной.
Звездная мама уже вторую неделю отдыхает вместе с семьёй на острове, выкладывая снимки в Инстаграм. Последняя публикация привлекла особое внимание подписчиков певицы. На пляже звезда позировала в купальнике телесного цвета и принимала весьма откровенные позы. Под снимками Нюша написала философскую фразу о внутреннем спокойствии: «Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей – позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос...».
Многим пользователям не понравились позы Нюши, и они посчитали их слишком вульгарными: «Ты же мать! Не нужно быть такой похабной», «В такой позе, конечно, только философские мысли в голове», «Лучше бы демонстрировала свое творчество, а не попу», «Еще больше, больше фотошопа и можно на обложку Playboy».
Не остался в стороне и муж Нюши, он оценил фотографию в положительном ключе: «Моя невероятная».
Нюша родила дочь в ноябре 2018 года. Это первый ребёнок исполнительницы, в то время как у её супруга уже есть двое детей от предыдущих отношений. Пара долгое время скрывала имя наследницы, однако в декабре 2019 года стало известно, что девочку зовут Симба.
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