Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 0

Ты же мать: пользователи раскритиковали певицу Нюшу за откровенные кадры

Ты же мать: пользователи раскритиковали певицу Нюшу за откровенные кадры
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша после Нового года отдыхает на Бали. На пляже девушка устроила фотосессию, которую пользователи посчитали откровенной.

Звездная мама уже вторую неделю отдыхает вместе с семьёй на острове, выкладывая снимки в Инстаграм. Последняя публикация привлекла особое внимание подписчиков певицы. На пляже звезда позировала в купальнике телесного цвета и принимала весьма откровенные позы. Под снимками Нюша написала философскую фразу о внутреннем спокойствии: «Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей – позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос...».

Многим пользователям не понравились позы Нюши, и они посчитали их слишком вульгарными: «Ты же мать! Не нужно быть такой похабной», «В такой позе, конечно, только философские мысли в голове», «Лучше бы демонстрировала свое творчество, а не попу», «Еще больше, больше фотошопа и можно на обложку Playboy».

Не остался в стороне и муж Нюши, он оценил фотографию в положительном ключе: «Моя невероятная».

Нюша родила дочь в ноябре 2018 года. Это первый ребёнок исполнительницы, в то время как у её супруга уже есть двое детей от предыдущих отношений. Пара долгое время скрывала имя наследницы, однако в декабре 2019 года стало известно, что девочку зовут Симба.

Просмотров всего: 742

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Яна Рудковская поскандалила с Авербухом из-за Билана
В России и мире

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов
В России и мире

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
В России и мире

Максим Фадеев решил собрать новую группу «Серебро»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь