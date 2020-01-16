Амурские политологи прокомментировали отставку правительства РФ

Фото: Официальная страница Правительства России во ВКонтакте

Отставка правительства – это попытка улучшить российскую действительность за счет внедрения в правительство новых людей, считает доцент кафедры журналистики АмГУ, кандидат философских наук, социолог, политолог Юрий Магницкий.

«Ничего удивительного в этом нет. Это не значит, что правительство работало плохо, не значит, что оно все провалило. Оно, как могло, так и работало в тех очень сложных условиях, каких мы были. Я напомню, например, о санкциях, которые на нас сказываются очень тяжело. На Западе, например, пишут, что Путин готовит почву для выборов 2024 года, когда ему по Конституции придется уйти с поста президента. Делаются предположения, что Владимир Путин предан государству, страну не оставит и будет работать до конца. Не исключено, что он займет одну из ведущих должностей в российском государстве, которая фактически позволит ему контролировать ситуацию в стране по различным моделям. На Западе говорят о казахстанской модели Назарбаева, говорят и о китайской модели и так далее. Вопрос, будет ли это Путин делать. Но, судя по тому, как он поставил вопрос, видимо, это произойдет», – сказал Магницкий.

Политолог добавил, что новый состав правительства с помощью своих решений сможет повысить уровень жизни людей, решить демографическую проблему, создать подушку национальной безопасности для народа.

«В своем послании президент много внимания уделил структуре управления нашей страной, особенно в регионах. Само послание, с точки зрения экономики, у Москвы или Питера большого удивления, восхищения могло не вызвать, потому что там уже давно живут достаточно благополучно. Но регионы этим посланием в некотором смысле начинают уравниваться в возможностях с центром. Потому что самая главная наша проблема – это отстающие регионы, которые требуют внутреннего развития. А Медведеву предложен очень важный пост – руководителя Совета безопасности России. И он будет заниматься оборонной политикой, он будет ближе к Путину», – заключил Магницкий.

Благовещенский политолог и бизнесмен Виктор Черемисин уверен, что некоторые члены правительства создали органу власти негативный имидж.

«На мой взгляд, правительство во главе с Медведевым давно стало именем нарицательным и поводом для шуток, и это плохо. Создание имиджа чиновника, политика не терпит поверхностного отношения и проколов, а проколов много – "денег нет, но вы держитесь" и прочие шоу. Это не делает чести правительству. Вполне достаточная должность, которую ему (Медведеву) предложил президент. Я надеюсь, что сформированное правительство будет намного позитивнее воспринято народом, и изменения будут позитивными. К негативным предпосылок нет. Единственное, что меня озадачило, – тезис о том, что Конституция должна быть выше, чем мировое законодательство. Я понимаю, откуда происходит этот посыл, но должен быть какой-то баланс. В общем, в разговорах с моими собеседниками все воспринимают новость об отставке позитивно», – высказался Черемисин.