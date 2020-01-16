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16января
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сегодня, 13:57 16

Амурские политологи прокомментировали отставку правительства РФ

Амурские политологи прокомментировали отставку правительства РФ
Фото: Официальная страница Правительства России во ВКонтакте

Амурские политологи рассказали о своем видении ситуации с отставкой российского правительства. О такой необходимости президенту Владимиру Путину сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведеву была предложена должность зампредседателя Совбеза, а на его место Путин рекомендовал нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Отставка правительства – это попытка улучшить российскую действительность за счет внедрения в правительство новых людей, считает доцент кафедры журналистики АмГУ, кандидат философских наук, социолог, политолог Юрий Магницкий.

«Ничего удивительного в этом нет. Это не значит, что правительство работало плохо, не значит, что оно все провалило. Оно, как могло, так и работало в тех очень сложных условиях, каких мы были. Я напомню, например, о санкциях, которые на нас сказываются очень тяжело. На Западе, например, пишут, что Путин готовит почву для выборов 2024 года, когда ему по Конституции придется уйти с поста президента. Делаются предположения, что Владимир Путин предан государству, страну не оставит и будет работать до конца. Не исключено, что он займет одну из ведущих должностей в российском государстве, которая фактически позволит ему контролировать ситуацию в стране по различным моделям. На Западе говорят о казахстанской модели Назарбаева, говорят и о китайской модели и так далее. Вопрос, будет ли это Путин делать. Но, судя по тому, как он поставил вопрос, видимо, это произойдет», – сказал Магницкий.

Политолог добавил, что новый состав правительства с помощью своих решений сможет повысить уровень жизни людей, решить демографическую проблему, создать подушку национальной безопасности для народа.

«В своем послании президент много внимания уделил структуре управления нашей страной, особенно в регионах. Само послание, с точки зрения экономики, у Москвы или Питера большого удивления, восхищения могло не вызвать, потому что там уже давно живут достаточно благополучно. Но регионы этим посланием в некотором смысле начинают уравниваться в возможностях с центром. Потому что самая главная наша проблема – это отстающие регионы, которые требуют внутреннего развития. А Медведеву предложен очень важный пост – руководителя Совета безопасности России. И он будет заниматься оборонной политикой, он будет ближе к Путину», – заключил Магницкий.

Благовещенский политолог и бизнесмен Виктор Черемисин уверен, что некоторые члены правительства создали органу власти негативный имидж.

«На мой взгляд, правительство во главе с Медведевым давно стало именем нарицательным и поводом для шуток, и это плохо. Создание имиджа чиновника, политика не терпит поверхностного отношения и проколов, а проколов много – "денег нет, но вы держитесь" и прочие шоу. Это не делает чести правительству. Вполне достаточная должность, которую ему (Медведеву) предложил президент. Я надеюсь, что сформированное правительство будет намного позитивнее воспринято народом, и изменения будут позитивными. К негативным предпосылок нет. Единственное, что меня озадачило, – тезис о том, что Конституция должна быть выше, чем мировое законодательство. Я понимаю, откуда происходит этот посыл, но должен быть какой-то баланс. В общем, в разговорах с моими собеседниками все воспринимают новость об отставке позитивно», – высказался Черемисин.

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#политика #российская власть

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Я напомню, например, о санкциях, которые на нас сказываются очень тяжело.

    Юрий, а Вы можете пояснить какие именно санкции больнее всех ударили по нашей стране и правительству?

    Запрет выезда в некоторые страны определенных лиц наверно?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Если человек управляя страной за 20 лет ничего не смог сделать, то уже и не сможет.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    «Ничего удивительного в этом нет. Это не значит, что правительство работало плохо, не значит, что оно все провалило. Оно, как могло, так и работало в тех очень сложных условиях, каких мы были. Я напомню, например, о санкциях, которые на нас сказываются очень тяжело. На Западе, например, пишут, что Путин готовит почву для выборов 2024 года, когда ему по Конституции придется уйти с поста президента. Делаются предположения, что Владимир Путин предан государству, страну не оставит и будет работать до конца. Не исключено, что он займет одну из ведущих должностей в российском государстве, которая фактически позволит ему контролировать ситуацию в стране по различным моделям. На Западе говорят о казахстанской модели Назарбаева, говорят и о китайской модели и так далее. Вопрос, будет ли это Путин делать. Но, судя по тому, как он поставил вопрос, видимо, это произойдет», – сказал Магницкий.

    Начал читать и понял 9с первой фразы), что нет смысла.

    Как это НЕ ЗНАЧИТ, что Правительство работало ПЛОХО.

    Если политолог Магницкий помнит, что на выборах Президента РФ (крайних) ТОЛЬКО ленивый не критиковал Правительство и лично Медведева.

    Были даже латентные посылы Путина о том, что он готов к ЭТОМУ-но после переизбрания его на пост Президента он передумал.

    И , если помнит политолог, некоторые фракции в ГД голосовали ПРОТИВ утверждения Медведева-так что ПЛОХО работало Правительство.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...Черемисин в данном случае оказался честнее Магницкого. он, просто напросто, ничего не сказал.)))

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Юрий Магницкий, ваше хорошее правительство ушло в отставку, туда ему и дорога. Ничего хорошего для народа эти долларовые миллиардеры не сделали. Я здесь жил, в своей стране, теперь выживаю, как многие. В стране около 40 миллионов нищих, бедных людей по факту, население даже за последние два года заметно уменьшилось в стране, с Дальнего Востока люди уезжают, очнитесь уже, хватит философствовать!

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    1 час назад

    "Амурские политологи" - звучит как начало анекдота.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Надо бордель сносить, а не шлюх менять.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    SnoopyKiller

    Надо бордель сносить, а не шлюх менять.



    +++

    Во, так даже точнее, чем про перестановку кроватей и замену шлюх!

    Только смена экономического уклада.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    50 минут назад

    Пётр Соловьёв

    "Амурские политологи" - звучит как начало анекдота.



    +++



  • КП

    КП
    45 минут назад

    Мапа
    SnoopyKiller

    Надо бордель сносить, а не шлюх менять.



    +++

    Во, так даже точнее, чем про перестановку кроватей и замену шлюх!

    Только смена экономического уклада.


    Самое главное это не построить вместо борделя газовую камеру. Умельцы есть.

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    SnoopyKiller

    Надо бордель сносить, а не шлюх менять.



    Не в бровь, а в глаз!



    ~~Амурские политологи прокомментировали



    Спасибо, поржал!

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    По нисходящей, так сказать...

  • OVOD

    OVOD
    35 минут назад

    кержак

    ...Черемисин в данном случае оказался честнее Магницкого. он, просто напросто, ничего не сказал.)))



    А он уже и политолог?

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    28 минут назад

    "А у вас какая версия?"-спрашивали друг друга политологи в телевизоре,муссируя политические сплетни.

  • Аликанте

    Аликанте
    27 минут назад

    а что скажет амурский политолог Олдлорд?

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Аликанте

    а что скажет амурский политолог Олдлорд?



    Я не политолог, к сожалению...



    А то бы сказал.



    Но ты бы снова обиделся. )



  • Kadet_84

    Kadet_84
    22 минуты назад

    Выражаясь словами Попандопалы из "Свадьбы в Малиновке": "Я чую, мы стоим на пороге грандиозного кипиша...".

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