Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:16 2

Детям-инвалидам предлагают со скидкой заниматься в бассейне (видео)

Детям-инвалидам предлагают со скидкой заниматься в бассейне (видео)

Благовещенский центр грудничкового плавания «Ути-Пути» запустил акцию для детей с инвалидностью. Организация предлагает посещать бассейн со скидкой – 350 рублей за одно занятие. Одного ребенка руководитель центра будет принимать в течение полугода бесплатно.

«Все началось с благотворительного телемарафона "Крылья". Когда узнал о нем в социальных сетях, я взял одного ребенка, и мы плодотворно с ним поработали десять занятий. Я получил удовлетворение от результата. И мы с супругой решили брать на постоянной основе детей с тяжелыми заболеваниями», – рассказал руководитель Центра грудничкового плавания «Ути-Пути» Олег Сдобнов.

После благотворительного телемарафона «Крылья» центр на протяжении нескольких месяцев занимался с детьми с диагнозом ДЦП, которых ему предоставляло амурское отделение «Российского детского фонда». С этого года организация планирует сделать работу с детьми инвалидами своим профилем, сохранив тренировки со здоровыми людьми. Все его тренеры имеют медицинское образование и намерены повышать свою квалификацию.

Заявки на участие в акции принимает руководитель центра Олег Сдобнов. Организация готова тренировать до десяти детей с инвалидностью в день. Бассейн рассчитан для детей до шести лет.

Просмотров всего: 198

#дети #помощь

распечатать


В России и мире

Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти
Общество

В Белогорске капитально отремонтировали спортивный зал школы № 11

Власть 3

Путин: больные дети должны обеспечиваться лекарствами
Общество

В Усть-Ивановке открылся новый детский сад
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    "Ути-Пути", какие они благодетели, скидку они сделали детям-инвалидам. А слабо заниматься про так, то есть даром? Ничего святого не осталось, только урвать, да по-больше.

  • Мысли вслух

    Мысли вслух
    1 час назад

    Kadet_84"Ути-Пути", какие они благодетели, скидку они сделали детям-инвалидам. А слабо заниматься про так, то есть даром? Ничего святого не осталось, только урвать, да по-больше.


    Ну вы просто представьте сколько детей-инвалидов не откажутся бесплатно походить в такой бассейн? А из каких средств выплачивать зарплату работникам, аренду, обслуживание оборудования? По миру пойти предлагаете? Молодцы они, хоть что-то делают, плюс в их инсте начался мини-марафон по сбору средств. Ну это всяко лучше, чем всякий бред на клавиатуре натыкивать.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь