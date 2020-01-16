Детям-инвалидам предлагают со скидкой заниматься в бассейне (видео)

Благовещенский центр грудничкового плавания «Ути-Пути» запустил акцию для детей с инвалидностью. Организация предлагает посещать бассейн со скидкой – 350 рублей за одно занятие. Одного ребенка руководитель центра будет принимать в течение полугода бесплатно.

«Все началось с благотворительного телемарафона "Крылья". Когда узнал о нем в социальных сетях, я взял одного ребенка, и мы плодотворно с ним поработали десять занятий. Я получил удовлетворение от результата. И мы с супругой решили брать на постоянной основе детей с тяжелыми заболеваниями», – рассказал руководитель Центра грудничкового плавания «Ути-Пути» Олег Сдобнов.

После благотворительного телемарафона «Крылья» центр на протяжении нескольких месяцев занимался с детьми с диагнозом ДЦП, которых ему предоставляло амурское отделение «Российского детского фонда». С этого года организация планирует сделать работу с детьми инвалидами своим профилем, сохранив тренировки со здоровыми людьми. Все его тренеры имеют медицинское образование и намерены повышать свою квалификацию.

Заявки на участие в акции принимает руководитель центра Олег Сдобнов. Организация готова тренировать до десяти детей с инвалидностью в день. Бассейн рассчитан для детей до шести лет.