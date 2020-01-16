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16января
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сегодня, 13:16 0

Почти 600 литров нелегального алкоголя изъяли в Белогорске в 2019 году

Почти 600 литров нелегального алкоголя изъяли в Белогорске в 2019 году

Почти 600 литров алкоголя, находившегося в нелегальном обороте, изъято в Белогорске по итогам 2019 года. В прошлом году город стал пилотной территорией по исполнению отдельных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«С августа исполнение этих полномочий при взаимодействии с сотрудниками межмуниципального отдела МВД “Белогорский” и территориального отдела Роспотребнадзора обеспечивает специалист администрации по контролю в области розничной торговли спиртосодержащей продукции, – рассказала замглавы по экономике Лариса Цыркунова. – В целях предупреждения незаконного оборота алкоголя проведено 19 рейдовых мероприятий на предмет реализации продукции в запретные часы, а также визуального выявления контрафакта. Выявлено 35 правонарушений».

Так, из нелегального оборота изъято 179 литров немаркированной алкогольной продукции, 125 литров спиртосодержащей продукции и 284 литра пива и пивных напитков. По одному объекту, который реализовывал продукцию, представляющую угрозу жизни и здоровью посетителей, направлено письмо с приложением фотоматериалов в Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что 11 контрольных мероприятий на 16 торговых точках провели на основании жалоб жителей Белогорска.

«В целях повышения эффективности организации работы создан инстаграм-аккаунт @alcohol.control, куда жители Белогорска на условиях анонимности могут сообщить о выявленных нарушениях в области розничной реализации алкогольной продукции», – добавила замглавы. На этот момент в аккаунт поступило 15 обращений. В 8 объектах информация подтвердилась, была выявлена незаконная продажа алкогольной продукции. Материалы для возбуждения административного делопроизводства переданы в межмуниципальный отдел "Белогорский"», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон

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