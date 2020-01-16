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16 января 2020, 12:59 1

Благовещенец, приговоренный к семи годам за ограбление, настаивает на своей невиновности

Благовещенец, приговоренный к семи годам за ограбление, настаивает на своей невиновности
Фото: amur.info

Приговор благовещенцу, который отобрал у китайца сумку с деньгами, вступил в законную силу. Осужденный настаивал на том, что невиновен, и требовал оправдательного приговора. Однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменения – семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в декабре 2017 года в Благовещенске. Гражданин Китайской Народной Республики сел за руль автомобиля и положил на пассажирское сиденье сумку, в которой было 5 миллионов рублей.

В это время дверь машины со стороны водителя распахнулась, неизвестный брызнул газом из баллончика, а его подельник открыл дверь с другой стороны, схватил сумку и убежал.

В сентябре 2019 года состоялся суд над 41-летним мужчиной. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный в особо крупном размере». Ему назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В результате действий нападавших гражданину Китая был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговором суда указанная сумма взыскана с осужденного в пользу потерпевшего в счет возмещения причиненного ущерба.

В судебном заседании мужчина вину в предъявленном обвинении не признал. Он настаивает на том, что не совершал это преступление. В апелляционной жалобе осужденный и его защитник просили отменить приговор и оправдать его.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника необоснованными. Приговор остался без изменения и вступил в законную силу в среду, 15 января 2020 года.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    1 день назад

    Да кто его знает: крал или не крал? Тут надо с делом знакомиться целиком. У нас доля оправдательных приговоров 0,3%. Т.е. если попал в систему правосудия обвиняемым, то сядешь непременно.

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