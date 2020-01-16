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16января
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В Белогорске капитально отремонтировали спортивный зал школы № 11

В Белогорске капитально отремонтировали спортивный зал школы № 11
Фото: администрация Белогорска

Ремонт спортивного зала в школе № 11 Белогорска завершен. Занятия по физической культуре в полностью обновленном зале начнутся с 20 января.

«Специалисты завершили монтаж спортивного линолеума. Это финишный этап ремонтных работ, – рассказала замдиректора школы по административно-хозяйственной работе Вера Будник. – До конца недели в спортзале наведут порядок и расставят оборудование и спортинвентарь. Еще до капитального ремонта школы были приобретены шведские стенки, мячи. Так что с начала следующей недели школьники начнут заниматься в новом помещении с новым спортинвентарем».

Ремонт спортивного зала в школе № 11 Белогорска начался в ноябре 2019 года. Решение о приведении помещения в порядок принял глава города Станислав Мелюков еще на этапе ремонта основного здания школы. На ремонт направлено почти 3,4 миллиона рублей.

В помещении спортивного зала и раздевалок выполнено выравнивание и покраска потолка и стен, заменена электрика и сантехника. Заменены покрытие полов, дверные блоки. Также произведена замена подоконников, выполнены ограждения радиаторов. В рамках электромонтажных работ во всех помещениях спортивного зала заменена электрика, начиная от электрокабелей и новых электрощитов до светильников. Произведен монтаж оборудования противопожарной системы автоматическими пожарными дымовыми извещателями, громкоговорителем, настенным охранно-пожарным речевым оповещателем, световыми настенными указателями, световыми оповещателями. Об этом информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #спорт #школа

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