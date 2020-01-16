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16января
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Амурчанин на дальневосточном гектаре устраивает турниры на льду

Амурчанин на дальневосточном гектаре устраивает турниры на льду
Фото: правительство Амурской области

Житель Константиноградовки Ивановского района начал развивать хоккей в селе. Денис Карюк три года назад он взял дальневосточный гектар и построил на нем единственную в населенном пункте спортплощадку.

Участок амурчанин взял в центре села, где раньше были дома. Площадку под хоккейную коробку Денис Карюк расчистил и при помощи спонсора построил хоккейную коробку.

«Эта хоккейная коробка меньше, чем стандартная. Зимой, чтобы сделать ледовое покрытие, приходится прицеплять бочку с водой к трактору, наполнять нее водой из водонапорной башни и заливать каток», – рассказал владелец дальневосточного гектара.

На ледовом покрытии амурчанин проводит хоккейные турниры с командами из соседних сел. Здесь встают на коньки и дети, и взрослые, причем бесплатно. В Амурской области было выдано более 6 тысяч дальневосточных гектаров. Больше всего получателей в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах.

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#Дальний Восток #спорт

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