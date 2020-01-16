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16января
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сегодня, 11:39 0

Мужчина получил ожоги в Тындинском районе

Мужчина получил ожоги в Тындинском районе
Фото: архив Амур.инфо

15 января был пожар в поселке Кувыкта Тындинского района. Горел пятиэтажный дом на улице Первостроителей. В результате происшествия пострадал человек.

Сообщение о пожаре в Кувыкте поступило в 17:29: случилось возгорание в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 7 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара квартира повреждена по всей площади. Пострадал мужчина 1960 года рождения – его с ожогами 1-2 степени доставили в Тындинскую больницу.

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#пожары #происшествия

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