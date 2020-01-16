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16января
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В Благовещенске осужден несовершеннолетний китаец, продавший необычное устройство

В Благовещенске осужден несовершеннолетний китаец, продавший необычное устройство
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Китая. Иностранец продал устройство для видеонаблюдения, закамуфлированное под ручку, что является преступлением.

В апреле 2019 года у несовершеннолетнего китайца, находившегося в Благовещенске, возник умысел продать устройство для видеонаблюдения, внешне похожее на пишущую ручку. Этот предмет был ранее приобретен в КНР. В России оборот такой техники ограничен законом.

Иностранец осуществил задуманное в торговом центре на улице Пионерской. Устройство ушло за 2 500 рублей, однако продавцу не повезло – покупатель оказался участником оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

В судебном заседании китаец вину в преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался. При этом из показаний, данных им в ходе следствия, следует, что он знал об уголовной ответственности за продажу устройства, но рассчитывал, что продаст предмет быстро и его никто не поймает, пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание гражданина Китая, стали: полное признание вины и раскаяние в содеянном, несовершеннолетие виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, условия его жизни и воспитания. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд наказал молодого человека штрафом в размере 20 000 рублей. Техническое устройство постановлено уничтожить.

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#Китай #происшествия #суды #технологии

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  • Galileo

    Galileo
    50 минут назад

    Автор заголовка мастер интриги

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