В России создадут лоукостер для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по созданию авиакомпании для Дальнего Востока. Обслуживать перелеты должны легкие многоцелевые самолеты отечественного производства. До конца 2020 года правительство представит доклад о мерах по организации перелетов.
Выполнять перелеты планируется на воздушных судах российского производства. В связи с чем нужно определить потребность в самолетах с перечислением их типов и пассажировместимости. Правительство рассмотрит вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета. При этом особое внимание предстоит обратить на на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры, говорится на сайте президента России.
Правительству предстоит определить, сколько потребуется самолетов, разработать маршруты региональных и местных авиаперевозок, а также потенциальный пассажиропоток.
Кроме того, предстоит реализовать меры по снижению конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах.
Срок доклада – до 31 января 2020 года. Ответственным назначен Дмитрий Медведев.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», о создании государственного лоукостера для Дальнего Востока заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идет примерно о десятке миллиардов рублей.
Минтранс России поддержал идею, но с условием – создание авиакомпании должно обойтись без привлечения средств федерального бюджета.
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