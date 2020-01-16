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16января
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сегодня, 11:18 1

В России создадут лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России создадут лоукостер для полетов на Дальний Восток
Фото: ru.depositphotos.com

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по созданию авиакомпании для Дальнего Востока. Обслуживать перелеты должны легкие многоцелевые самолеты отечественного производства. До конца 2020 года правительство представит доклад о мерах по организации перелетов.

Выполнять перелеты планируется на воздушных судах российского производства. В связи с чем нужно определить потребность в самолетах с перечислением их типов и пассажировместимости. Правительство рассмотрит вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета. При этом особое внимание предстоит обратить на на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры, говорится на сайте президента России.

Правительству предстоит определить, сколько потребуется самолетов, разработать маршруты региональных и местных авиаперевозок, а также потенциальный пассажиропоток.

Кроме того, предстоит реализовать меры по снижению конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах.

Срок доклада – до 31 января 2020 года. Ответственным назначен Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», о создании государственного лоукостера для Дальнего Востока заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идет примерно о десятке миллиардов рублей.

Минтранс России поддержал идею, но с условием – создание авиакомпании должно обойтись без привлечения средств федерального бюджета.

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#Дальний Восток #закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    24 минуты назад

    Где-то я уже слышал подобное года 2 назад. День сурка, однако.

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