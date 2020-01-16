В рейтинге первых лиц городов ДФО Валентина Калита заняла 7-е место, а Елена Евглевская – 19-е

В лидеры медиарейтинга вошел мэр Владивостока, экс-министр спорта Амурской области, Олег Гуменюк. Он занял вторую строчку.

В частности, в 2019 году СМИ сообщали, что Олег Гуменюк на заседании городской думы Владивостока принял присягу и официально вступил в должность главы столицы Дальнего Востока. Также журналисты писали, что глава Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление, согласно которому в рабочие дни с 07:00 до 20:00 автомобилям с прицепом будет ограничен въезд в столицу ДФО. Помимо этого, Гуменюк сообщил о том, что власти обновят городской транспортный парк партией из 10 трамваев, которые поступят на безвозмездной основе из Москвы.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук за год поднялся на одну позицию в рейтинге и занял третье место.

«СМИ сообщали, что мэр города Хабаровск Сергей Кравчук в связи с паводком распорядился перебросить в район ливневых коллекторов насосные установки большей мощности. Также СМИ сообщали, что власти Хабаровска под контролем Сергея Кравчука экстренно перегородили речку Богачева высокой дамбой. Помимо этого, мэр города Сергей Кравчук поддержал идею активистов превратить Амурский бульвар в хабаровский "Арбат"», – приводит примеры компания «Медиалогия».

Первое место в рейтинге заняла глава Якутска Сардана Авксентьева. На последнем – 22 месте – оказался Виктор Тюхий, председатель совета депутатов Анадыря.