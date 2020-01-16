Кандидатуру Мишустина на пост премьера Госдума рассмотрит 16 января

«С девяти часов кандидат на пост председателя правительства в рамках предваряющей процедуры дачи согласия [Госдумы на предложенную кандидатуру] будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И на 14:00 – мы уже обсуждаем повестку, корректируем ее, приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания», – сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин после внеочередного заседания Совета Думы.

По его словам, у всех парламентариев до пленарного заседания будет возможность задать вопросы Мишустину. «После чего уже в ходе пленарного заседания в соответствии с процедурой, которая была утверждена сейчас на заседании Совета, мы приступим к обсуждению кандидатуры», – добавил Володин. Он уточнил, что кандидатура на пост премьера будет представлена полпредом президента в нижней палате Гарри Минхом, сообщает ТАСС.

Согласно регламенту нижней палаты парламента, глава государства или его полномочный представитель должны официально представить депутатам претендента на пост премьер-министра. Он выступает с программой основных направлений деятельности будущего правительства и отвечает на вопросы парламентариев в течение не менее 30 минут. Затем представители думских фракций высказываются в поддержку кандидатуры нового премьера или против нее и проводят голосование.

Если Госдума трижды отклоняет представленные президентом кандидатуры, глава государства самостоятельно назначает председателя правительства, распускает нижнюю палату парламента и определяет дату новых выборов в Государственную думу. В этом случае основной закон позволяет главе государства распустить Думу даже в первый год после парламентских выборов.

Володин сообщил, что члены Совета Думы на внеочередном заседании с участием Мишустина не обсуждали с ним возможный состав нового правительства. «Что касается состава кабинета [министров] – это прерогатива председателя правительства, и если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом, – конечно, будем обсуждать. Возможно, эта тема будет звучать на встречах с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций», – сказал Володин.

«Исходя из действующего закона о правительстве, Конституции, мы в рамках своих полномочий завтра рассмотрим вопрос дачи согласия на назначение председателя правительства. Дума дает согласие, это то, что сегодня относится к предмету ее полномочий», – пояснил председатель нижней палаты парламента.

В послании Федеральному собранию в среду глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

Володин заявил, что Мишустин является профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику. «Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики. Что касается меня, то я его знаю с 1999 года. Этот человек – профессионал, причем профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику», – сказал спикер.

По мнению Володина, «это важный фактор для занятия такой должности». «Он хорошо знает в том числе другие сферы, потому что руководитель налоговой службы, как правило, должен знать много смежных вопросов. Уж что-что, а налоговая с его приходом и использованием новейших технологий действительно стала работать более эффективно. Это мы обсуждали, и депутаты это оценивали», – констатировал председатель Госдумы.