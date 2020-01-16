Более 180 миллионов рублей получит Приамурье по нацпроекту «Экология» в 2020 году

В 2019 году Амурская область впервые участвовала в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На реализацию мероприятий в рамках проекта на 2019-2021 годы было выделено более 587 миллионов из федерального бюджета. В 2020 году финансирование продолжится, превысив 180 миллионов.

Большая часть денег – более 94 миллионов рублей – будет использована на покупку лесопожарной и лесохозяйственной техники. В этом году будет закуплено 12 единиц: ЛУАЗы, бульдозеры, седельные тягачи, тралы, прицепы на сумму свыше 47 миллионов рублей и 19 единиц техники и оборудования для восстановления лесов: лесопосадочные машины, культиваторы и прочее.

«Полученная техника в прошлом году по нацпроекту была активно задействована в работе лесхозов и лесничеств области, особенно в пожароопасный период и во время активной фазы лесовосстановительной деятельности. Например, применение вездеходов для тушения природных пожаров в труднодоступных местах позволила не допустить перехода огня на населенные пункты и уменьшить площадь, пройденную огнем, по сравнению с 2018 годом в несколько раз, – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. – Надеемся, что в этом году наша работа по лесовосстановлению и защите лесов от пожаров, благодаря федеральной поддержке, будет такой же эффективной».

Также в рамках проекта «Экология» более 85 миллионов рублей будет потрачено на увеличение площади лесовосстановления и 858 тысяч рублей – на формирование запаса семян для лесовосстановления, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» было направлено и освоено более 209 миллионов рублей, в том числе на покупку техники потратили свыше 140 миллионов.