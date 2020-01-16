Известный блогер забрался на пирамиду в Египте и попал в тюрьму

Блогер, на которого подписано более 3 миллионов человек, попал в тюрьму Египта из-за того, что забрался на одну из пирамид и сделал на ее верхушке фото. Сам Виталий Здоровецкий живёт в США, но часто путешествует по миру и эпатирует публику нестандартными выходками.

В этот раз блогер нарушил законодательство Египта. Виталия заключили в египетскую тюрьму из-за фото, которое он сделал на вершине пирамиды в Гизе. Для того чтобы набрать побольше лайков, блогер забрался на исторический памятник, что категорически запрещено. О происшествии Здоровецкий написал в Инстаграме.

«Не могу подобрать слов, чтобы описать то, что происходило в последние пять дней. Я оказался за решёткой в Египте из-за того, что забрался на пирамиду в Гизе. Я попадал в тюрьму несколько раз, но этот определённо был самым худшим. Я видел ужасные вещи и никому не пожелаю столкнуться с таким. Но стоило ли это того? Да!» – написал блогер.

27-летний Виталий Здоровецкий не раскаялся в содеянном, а даже, наоборот, сообщил подписчикам, что скоро они увидят новое видео с восхождением на пирамиду. Подписчикам понравилось это сообщение, и они поддержали Виталия в нарушении закона.

Виталий часто нарушает закон ради пиара, сообщает Life. Одним из самых громких правонарушений была выходка его девушки в июне 2019 года. Блогер уговорил её выбежать на футбольное поле во время решающего матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Для этого она надела откровенный купальник с именем своего бойфренда.