В Приамурье возбуждено дело в отношении оптовика, торговавшего снюсом

Амурское управление Роспотребнадзора продолжает изымать из незаконного оборота никотинсодержащую продукцию, безопасность которой не подтверждена. Осмотрено 497 объектов торговли и общественного питания. Факты реализации выявлены в 8 торговых точках и у одного оптовика, изъято 653 единицы никотинсодержащих смесей (71 партия).

В отношении 8 индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

О проводимых проверках и недопустимости реализации никотинсодержащих смесей проинформирован уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области, министерство образования и науки Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, главы муниципальных образований.

О фактах реализации никотинсодержащих смесей можно круглосуточно сообщать по телефону оперативного дежурного: 8 (4162) 525-629.

Опасность этой продукции для человека обусловлена прежде всего содержанием в ней никотина. А учитывая форму выпуска под видом карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом, а также способ применения (сосание, жевание) указанная продукция представляет угрозу жизни и здоровью прежде всего детей и подростков.

Никотин действует как нейротоксин. При малых дозах наступает возбуждение центральной нервной системы, угнетение дыхания, повышение кровяного давления; при больших дозах — угнетение и паралич нервной системы, остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности, смерть.

Средняя летальная доза для человека —5-8 миллиграммов на килограмм при употреблении через рот и желудочно-кишечный тракт. Максимальная концентрация никотина, обнаруженная в никотинсодержащей продукции при исследованиях, составила 30 миллиграммов. Человек весом 50 килограммов смертельную дозу получит при употреблении 6-8 пакетиков такой продукции.

В результате проведенных Роспотребнадзором токсикологических исследований выявленной в обороте продукции на животных при внутрижелудочном введении в организм установлено, что клиническая картина отравления начинала проявляться через 1 минуту после введения (нарушение функционирования нервной системы – тремор, судороги, угнетение дыхания); гибель животных наступала через 2-4 минуты.

При воздействии на слизистую оболочку полости рта животных также выявлено токсическое действие, характерное для веществ, обладающих нейротоксическим действием (тремор, судороги).

По результатам проведенных исследований (около 3 тысяч) никотинсодержащей продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз (соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет).

Об опасности никотинсодержащих смесей подробно в интервью радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказывала главный врач Амурского областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко.