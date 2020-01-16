В Свободном продают памятник архитектуры за 41 миллион рублей
В Свободном выставлен на продажу отель, расположенный в уникальном старинном здании. Это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале ХХ века. Он отличается необычным видом – в двухэтажном здании 27 окон, и все они разной конфигурации.
Здание находится по адресу: улица Ленина, 42, принадлежало «Железнодорожной торговой компании» – дочернему предприятию ОАО «РЖД». В 2017 году дом продали. Собственник отремонтировал здание и открыл там отель.
Объявление о продаже бизнеса опубликовано на «Авито». Площадь двухэтажного здания, расположенного в центре Свободного, составляет 364 квадратных метра. В отеле девять номеров. На участке площадью 8,5 соток есть зона для барбекю и беседка. Здание подключено к центральным коммуникациям.
Цена объекта – 41 миллион рублей. Как отмечает продавец, возможен обмен на недвижимость в Краснодарском крае.
Просмотров всего: 576