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16января
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сегодня, 10:20 1

В Свободном продают памятник архитектуры за 41 миллион рублей

В Свободном продают памятник архитектуры за 41 миллион рублей
Фото: avito.ru

В Свободном выставлен на продажу отель, расположенный в уникальном старинном здании. Это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале ХХ века. Он отличается необычным видом – в двухэтажном здании 27 окон, и все они разной конфигурации.

Здание находится по адресу: улица Ленина, 42, принадлежало «Железнодорожной торговой компании» – дочернему предприятию ОАО «РЖД». В 2017 году дом продали. Собственник отремонтировал здание и открыл там отель.

Объявление о продаже бизнеса опубликовано на «Авито». Площадь двухэтажного здания, расположенного в центре Свободного, составляет 364 квадратных метра. В отеле девять номеров. На участке площадью 8,5 соток есть зона для барбекю и беседка. Здание подключено к центральным коммуникациям.

Цена объекта – 41 миллион рублей. Как отмечает продавец, возможен обмен на недвижимость в Краснодарском крае.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Изумительно! Какой хозяин молодец, со вкусом, с любовью к зданию) так приятно... хорошие фото после сегодняшненочных новостей

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