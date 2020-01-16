Первые международные товарищеские матчи по хоккею прошли в Китае

15 января в китайском городе Бэйань торжественно открылись российско-китайские соревнования по хоккею. Состоялись первые матчи, где победу праздновали россияне.

На площадку вышли спортсмены старше 45 лет. Российские финалисты «Ночной хоккейной лиги» не пропустили ни одной шайбы. Итог встречи – 4:0 в их пользу. Следом в борьбу вступили юноши 14-15 лет. Их игра была активной и динамичной. За отведенное время шайбу забивали 11 раз: девять – в ворота Поднебесной, дважды – в российские.

16 января пройдут три игры. А в день отъезда, 17 января, состоится еще один матч среди спортсменов младшего возраста, пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Заключительные встречи пройдут на Амуре в субботу, 18 января. Начало намечено на 13 часов. Болеть за команды можно с берега – для этого в районе улицы Мухина, 1, установят экран, на котором будет вестись прямая трансляция игр.

Фото: instagram.com/minsport28