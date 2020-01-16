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16января
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сегодня, 10:09 5

В Благовещенске объявлен в розыск водитель автобуса «К»

В Благовещенске объявлен в розыск водитель автобуса «К»
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске пассажир получил травмы в салоне автобуса «К». Амурчанин упал при торможении транспорта. При этом автобус скрылся с места происшествия.

Отдел ГИБДД по городу Благовещенску объявил водителя автобуса в розыск. Происшествие случилось 14 января около 7 часов 45 минут, на остановке общественного транспорта в районе дома 35 на улице Артиллерийской.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным маршрутным автобусом желтого цвета, (маршрут "К"), при торможении допустил падение пассажира 1967 года рождения в салоне автобуса», – сообщили в госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – говорится в обращении отдела ГИБДД.

Информацию просят сообщить по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • SSk

    SSk
    1 час назад

    Траву смените, как не можете установить водителя? что за писешьььь

    все устанавливается не так много автобусов)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~«Неустановленный водитель, управляя неустановленным маршрутным автобусом желтого цвета, (маршрут "К"), при торможении допустил падение пассажира 1967 года рождения в салоне автобуса», – сообщили в Госавтоинспекции.



    Что за бред? О_О

    Маршрут известен, известно, какие конторы его обслуживают, известен график движения...

    А как это автобус мог покинуть место ДТП в одиночку?

    Видимо, пострадавший (взрослый мужчина, почему не держался за поручни, нарушая при этом Правила пользования общественным транспортом?) тоже покинул место происшествия.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Слабак.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Держаться надо

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    50 минут назад

    Даже звучит глупо.

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