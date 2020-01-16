В Благовещенске объявлен в розыск водитель автобуса «К»

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В Благовещенске пассажир получил травмы в салоне автобуса «К». Амурчанин упал при торможении транспорта. При этом автобус скрылся с места происшествия.

Отдел ГИБДД по городу Благовещенску объявил водителя автобуса в розыск. Происшествие случилось 14 января около 7 часов 45 минут, на остановке общественного транспорта в районе дома 35 на улице Артиллерийской.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным маршрутным автобусом желтого цвета, (маршрут "К"), при торможении допустил падение пассажира 1967 года рождения в салоне автобуса», – сообщили в госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – говорится в обращении отдела ГИБДД.

Информацию просят сообщить по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.