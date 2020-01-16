В 2019 году цены в Приамурье выросли почти на 5 %

В 2019 году потребительские цены на товары и услуги в Амурской области выросли на 4,8 %. Об этом сообщает Амурстат, уточняя, что в 2018 году этот показатель составил 4,6 %. Среди продуктов питания подорожали гречка (на 60,5 %), овсянка и перловка (на 22,2 %), рыба мороженая разделанная (на 27,2 %) и неразделанная (на 15,2 %).

В то же время подешевели сахар (на 25,3 %), кальмары мороженые (на 10,2 %) и масло подсолнечное (на 3,4 %). Как сообщает Амурстат, индекс потребительских цен на продовольственные товары в 2019 году составил 105,9 % (в 2018 –104,5 %).

Ведомство зафиксировало рост цен на рис шлифованный (на 14,2 %), напитки газированные (на 12,8 %), сельдь соленую и сыры плавленые (на 12,4 %), консервы рыбные в томатном соусе (на 12,1 %), муку пшеничную (на 11,8 %), крупу манную (на 11,6 %), икру лососевых рыб (на 10,2 %), кексы, рулеты, сыр, сосиски, сардельки, яйца, филе рыбное, соль, соленые и копченые деликатесные продукты, майонез (на 8,1 %-9,9 %).

В 2019 году подорожала и молочная продукция, в том числе сметана (на 11,4 %), сырки творожные, глазированные шоколадом (на 10,1 %), молоко сгущенное с сахаром (на 9,5 %), молоко питьевое (на 9,4 %), йогурт (на 6,6 %), кисломолочные продукты (на 6,2 %), творог (на 6,0 %).

Алкогольные напитки с начала года стали дороже на 3,7 %, в том числе пиво – на 4,6 %, шампанское – на 4,3 %, водка – на 3,7 %, вина виноградные – на 3,0 %, коньяк - на 2,8 %. Цены на плодоовощную продукцию возросли на 6,3 %, в том числе груши – на 22,1 %, чеснок – на 20,5 %, капусту – на 15,7 %, яблоки – на 13,3 %, картофель – на 11,0 %, бананы – на 10,6 %.

За 2019 год на 4,3 % выросли цены на непродовольственные товары (в 2018 году – на 5,3 %). Больше всего подорожали: ежедневная и еженедельная газеты (на 21,8 % и 13,0 %), ткани шерстяные (на 11,9 %), цемент тарированный, сухие корма для домашних животных (на 11,7 %), краски масляные, эмали отечественные, комбинезоны утепленные для детей до одного года (на 10,5 %), сорочки верхние для мальчиков дошкольного возраста (на 10,4 %), сорочки ночные женские, платья летние для девочек дошкольного возраста (на 10,3 %), комбинезоны утепленные для детей дошкольного возраста, табачные изделия (на 9,7 %), халаты женские, телефонные аппараты, фотоаппараты, футболки детские, блузки для девочек школьного возраста, термометры медицинские ртутные, туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи (на 8,0 %-9,5 %).

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в 2019 году выросли на 3,0 % и 2,4 % соответственно.

Индекс цен и тарифов на услуги составил 104,1 % (в 2018 году – 103,9 %). Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами стали дороже на 43,7 %, удостоверение завещания в нотариальной конторе – на 26,1 %, выполнение обойных работ – на 25,1 %, предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи – на 17,6 %, обучение в негосударственных общеобразовательных организациях – на 15,6 %, маникюр – на 12,0 %, полет в салоне экономического класса самолета – на 11,8 %, плата за пересылку простой посылки – на 10,8 %, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 10,4 %, рытье могилы – на 10,2 %, билеты в кинотеатры, химчистка мужского костюма, водоснабжение горячее, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой – на 9,2 % - 9,8 %.