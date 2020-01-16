С Россией что-то случилось: китайцы обсуждают отставку российского правительства

Фото: kremlin.ru

Сообщение об отставке правительства РФ вызвало у интернет-пользователей Китая опасения за стабильность России. Эта новость вошла в топ-10 самых обсуждаемых в китайской соцсети Weibo 15 января. В отставке российского правительства китайские интернет-пользователи увидели попытку Путина укрепить и дополнительно легитимизировать свою власть.

Как писало Амур.инфо, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

Новость об отставке правительства РФ практически сразу появилась в китайских СМИ. Она попала в топ-10 самых обсуждаемых событий в Weibo за 15 января. А если забивать в поисковике Weibo фразу «российское правительство», то он предлагал словосочетания, связанные только с отставкой правительства РФ.

Поначалу пользователи Weibo высказывали свои опасения в отношении стабильности и будущего России. В Китае бытует мнение, что после распада СССР у стран на постсоветском пространстве весьма нестабильное и шаткое состояние. Что касается России, то китайцы считают, что именно президентство Владимира Путина является гарантом ее стабильного курса, пишет портал Biang.

«Такое короткое сообщение, но прямо бомба! С Россией что-то случилось! Российское правительство уходит в отставку!» – написал в Weibo пользователь, комментируя молнию центрального телевидения Китая.

«С такой операцией я готов смириться. Но в современной России разве кроме Путина кто-то способен что-то решать?» – задается вопросом другой пользователь.

Через некоторое время после того, как в китайских СМИ появилось больше информации об отставке российского правительства, в том числе информация о предложении Владимира Путина Дмитрию Медведеву стать зампредседателя Совбеза, в Weibo появилось несколько версий происходящего. При этом комментаторы в целом стремились успокоить своих читателей.

«1. У Медведева по указу повышение. Он поменяет офис и станет ближе к Путину. 2. Все остальные будут распущены, кого-то выгонят, кто-то будет переставлен, будут те, кто войдет (в новое правительство), и те, кто выйдет из его состава. 3. Отставка правительства – это процедура, которая производится в соответствии с Конституцией . 4. Третьей мировой войны не будет. 5. Это не имеет отношения к ценам на мясо, можно собираться и справлять Китайский новый год», – написал пользователь.

Впрочем, среди обсуждающих тему отставки российского правительство в китайской блогосфере были и скептики.

«Для того чтобы остаться у власти на следующий срок – а Конституция РФ не позволяет президенту и премьеру поменяться ролями в третий раз – надо было распустить правительство и сформировать новое. И потом Путин в качестве президента может остаться на новый срок», – прокомментировал еще один пользователь.

«Да, умно подмечено, ведь несколько лет назад Медведев был президентом как раз для того, чтобы подготовить место для Путина. Это делалось, чтобы Путин смог управлять страной. Проблема в том, что Путину уже не так много осталось», – ответил ему другой пользователь.