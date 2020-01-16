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16января
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сегодня, 09:26 13

С Россией что-то случилось: китайцы обсуждают отставку российского правительства

С Россией что-то случилось: китайцы обсуждают отставку российского правительства
Фото: kremlin.ru

Сообщение об отставке правительства РФ вызвало у интернет-пользователей Китая опасения за стабильность России. Эта новость вошла в топ-10 самых обсуждаемых в китайской соцсети Weibo 15 января. В отставке российского правительства китайские интернет-пользователи увидели попытку Путина укрепить и дополнительно легитимизировать свою власть.

Как писало Амур.инфо, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

Новость об отставке правительства РФ практически сразу появилась в китайских СМИ. Она попала в топ-10 самых обсуждаемых событий в Weibo за 15 января. А если забивать в поисковике Weibo фразу «российское правительство», то он предлагал словосочетания, связанные только с отставкой правительства РФ.

Поначалу пользователи Weibo высказывали свои опасения в отношении стабильности и будущего России. В Китае бытует мнение, что после распада СССР у стран на постсоветском пространстве весьма нестабильное и шаткое состояние. Что касается России, то китайцы считают, что именно президентство Владимира Путина является гарантом ее стабильного курса, пишет портал Biang.

«Такое короткое сообщение, но прямо бомба! С Россией что-то случилось! Российское правительство уходит в отставку!» – написал в Weibo пользователь, комментируя молнию центрального телевидения Китая.

«С такой операцией я готов смириться. Но в современной России разве кроме Путина кто-то способен что-то решать?» – задается вопросом другой пользователь.

Через некоторое время после того, как в китайских СМИ появилось больше информации об отставке российского правительства, в том числе информация о предложении Владимира Путина Дмитрию Медведеву стать зампредседателя Совбеза, в Weibo появилось несколько версий происходящего. При этом комментаторы в целом стремились успокоить своих читателей.

«1. У Медведева по указу повышение. Он поменяет офис и станет ближе к Путину. 2. Все остальные будут распущены, кого-то выгонят, кто-то будет переставлен, будут те, кто войдет (в новое правительство), и те, кто выйдет из его состава. 3. Отставка правительства – это процедура, которая производится в соответствии с Конституцией . 4. Третьей мировой войны не будет. 5. Это не имеет отношения к ценам на мясо, можно собираться и справлять Китайский новый год», – написал пользователь.

Впрочем, среди обсуждающих тему отставки российского правительство в китайской блогосфере были и скептики.

«Для того чтобы остаться у власти на следующий срок – а Конституция РФ не позволяет президенту и премьеру поменяться ролями в третий раз – надо было распустить правительство и сформировать новое. И потом Путин в качестве президента может остаться на новый срок», – прокомментировал еще один пользователь.

«Да, умно подмечено, ведь несколько лет назад Медведев был президентом как раз для того, чтобы подготовить место для Путина. Это делалось, чтобы Путин смог управлять страной. Проблема в том, что Путину уже не так много осталось», – ответил ему другой пользователь.

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#Китай #политика

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    с Россией давно что то случилось.

  • да_уж

    да_уж
    2 часа назад

    си цзинь пинь с россией случился

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    да_уж

    си цзинь пинь с россией случился



    Это который по национальности — ханец?!



  • да_уж

    да_уж
    45 минут назад

    ЛайКа

    да_уж

    си цзинь пинь с россией случился



    Это который по национальности — ханец?!



    это который пожизненно занял пост

  • volck0v

    volck0v
    43 минуты назад

    ЛайКа

    да_уж

    си цзинь пинь с россией случился



    Это который по национальности — ханец?!



    Это который по национальности - кабзда.

  • volck0v

    volck0v
    43 минуты назад

    ЛайКа

    да_уж

    си цзинь пинь с россией случился



    Это который по национальности — ханец?!



    Это который по национальности - кабзда.

  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    "Китайцы бы никогда не додумались, так обмануть свой народ и ресурсы просирать"

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    да_уж

    ЛайКа

    да_уж

    си цзинь пинь с россией случился



    Это который по национальности — ханец?!



    это который пожизненно занял пост



    Спасибо Кэп!



  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    38 минут назад

    vertex

    "Китайцы бы никогда не додумались, так обмануть свой народ и ресурсы просирать"



    Вот тоже задумался,чем они (то есть ,тогда уже не они) будут обогревать страну через 100 лет???

    Направо-налево ресурсы летят мегатоннами.

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Верный сын Чубайса

    vertex

    "Китайцы бы никогда не додумались, так обмануть свой народ и ресурсы просирать"



    Вот тоже задумался,чем они (то есть ,тогда уже не они) будут обогревать страну через 100 лет???

    Направо-налево ресурсы летят мегатоннами.



    "Они из Африки давно качают, зашли туда своими деньгами и хорошо освоились, раньше чем питерский Мугабе"

    "По всему миру достают, что им надо"

  • invv

    invv
    36 минут назад



    Верный сын Чубайса , сегодня, 11:49

    vertex

    "Китайцы бы никогда не додумались, так обмануть свой народ и ресурсы просирать"

    Вот тоже задумался,чем они (то есть ,тогда уже не они) будут обогревать страну через 100 лет???

    Направо-налево ресурсы летят мегатоннами.



    А зачем задумываться, ведь после них хоть потоп.

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    33 минуты назад

    invv Верный сын Чубайса



    Верный сын Чубайса , сегодня, 11:49

    vertex

    "Китайцы бы никогда не додумались, так обмануть свой народ и ресурсы просирать"

    Вот тоже задумался,чем они (то есть ,тогда уже не они) будут обогревать страну через 100 лет???

    Направо-налево ресурсы летят мегатоннами.



    А зачем задумываться, ведь после них хоть потоп.



    В каждом селе-волшебная котельная на солнечных батареях через 100 лет.

    На том,наверно,и порешили.

  • vertex

    vertex
    27 минут назад

    Верный сын Чубайса Верный сын Чубайса

    invv Верный сын Чубайса



    Верный сын Чубайса , сегодня, 11:49

    vertex

    "Китайцы бы никогда не додумались, так обмануть свой народ и ресурсы просирать"

    Вот тоже задумался,чем они (то есть ,тогда уже не они) будут обогревать страну через 100 лет???

    Направо-налево ресурсы летят мегатоннами.



    А зачем задумываться, ведь после них хоть потоп.



    В каждом селе-волшебная котельная на солнечных батареях через 100 лет.

    На том,наверно,и порешили.



    "Всё на газу будет, в каждой камере квартире для населения"

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