Библиотеки Благовещенска переходят на электронную систему выдачи книг

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Одним из векторов развития муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска является цифровизация. В городских библиотеках стараются модернизировать процесс обслуживания читателей и внедряют новые технологии.

Так, на сегодняшний день к единой электронной базе городских библиотек Благовещенска подключены две – библиотека «Центральная» (улица Красноармейская, 128) и молодежная библиотека имени Чехова. Это позволяет выдавать электронные читательские билеты. В сентябре 2020 года планируется подключение библиотеки искусств (улица Ленина, 72), сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Электронный читательский билет предоставит читателю быстрый и удобный доступ ко всем библиотечным услугам. Он позволяет брать книги из разных библиотек, не регистрируясь в каждой из них. Мы планируем, что в будущем зарегистрированные читатели смогут получать книги по одному электронному читательскому билету во всех библиотеках нашей информационной библиотечной системы», – сказала директор муниципальной информационной библиотечной системы Оксана Климова.