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16января
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В России изменились правила беспошлинного ввоза заграничных товаров

В России изменились правила беспошлинного ввоза заграничных товаров
Фото: Благовещенская таможня

Граждане России могут беспошлинно ввезти из-за границы не больше 31 килограмма товаров. При этом их сумма не должна превышать 200 евро – 13 695 рублей. С января 2020 года в России изменилась норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

Если посылка обошлась дороже, придется заплатить пошлину в размере 15 % от стоимости товара. «Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного показателя товара, что составит 15 евро. При превышении веса более 31 килограмма потребуется заплатить не менее 2 евро за каждый килограмм превышения. Например, если вес посылки составит 35 килограммов, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога – то есть с 4 килограммов – и составит 8 евро», – объясняют специалисты Благовещенской таможни.

В качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года рассматривается вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров.

При этом за таможенным органом остается право определять предназначение пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками товаров в качестве товаров для личного пользования. Если принято решение о том, что такие товары не относятся к товарам для личного пользования, то применяется общий порядок совершения таможенных операций, установленный для участников внешнеэкономической деятельности.

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#закон #таможня

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