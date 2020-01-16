Установлено, где полковник Захарченко взял 8 миллиардов рублей: обзор прессы

Об успехе фильма «Холоп»; скоро в России некуда будет выбрасывать мусор; людям советуют больше спать и больше работать. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Как вы понимаете, все сегодняшние печатные СМИ посвящены… Я даже не буду говорить о том, какая основная тема звучит в газетах. Ясно, что речь о Послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Давайте поговорим о второстепенных темах. Ну, например, о том, как обеспечивался успех фильма «Холоп». Надеюсь, вы успели его посмотреть? Пишут, что рядом с ним поставили заведомо провальных «Кошек», что «Звездные войны» уже отработали своё… Короче, не на что было больше и смотреть. Ну разве что на «Вторжение» и на «Полицейского с Рублевки». Пишут, что постельная сцена главного героя «Холопа» с его подругой снималась аж 50 раз. То есть сняли с 50-го дубля. А почему – читайте в «Российской газете».

Очень интересно

Далее – «Амурская правда». Здесь о том, как испытывали мост через Амур. А как испытывали? По нему прошли самосвалы. Груженые. Выдержал. Вывод: к эксплуатации готов. Поехали! Пишут, что экономический эффект ощутит вся страна.

Еще пишут, что за согласие работать на селе, учителя получат по два миллиона рублей. Раньше-то как было: направит государство по распределению – и всё, работай! А сейчас еще и два миллиона дают. Не случайно на первую полосу газеты вынесены слова Путина: «Даже в СССР такого не делалось».

Также в номере

Еще, думаю, вас заинтересуют ответы, данные при опросе «Какое мясо вы покупаете?» Эти данные приводятся на целевой странице «Проблема», где говорится о том, что в области ввели обязательность продажи мяса, полученного только с сертифицированных скотобоен. Мелкие фермеры откровенно говорят: бизнесу – кирдык. Пишут, что мера эта вынужденная: во главе угла – безопасность народа. Раньше ее – безопасности – не было, а сейчас будет. Да, так я об ответах при опросе «Какое мясо вы покупаете?». А какое есть, такое и покупают.

Не пропусти

Еще я бы порекомендовал прочесть материал Марии Мурашко о том, как сэкономить семейный бюджет. Вы-то поди как: только получили зарплату – и сразу в магазин, потратить деньги. А корреспондент газеты по полочкам раскладывает, как сберечь денежку: планировать расходы надо на месяц вперед. А то и на год, а то и на пятилетку. Списки продуктов надо составлять, в кафе и рестораны пореже ходить. И всё! Нет, не все я назвал, только основное. Скажу сразу: если следовать советам Марии, можно будет прожить и на совсем маленькую зарплату. Так что читайте «Амурскую правду».

На посошок

«Комсомольская правда» сегодня огорошила. С одной стороны открытым текстом порадовала, написав: «Зарплаты в 2020 году вырастут», а с другой стороны тут же как обухом: «Но работать придется больше». Вот оно вам надо? Вам не хватает того, что есть? Почитайте-ка «Амурскую правду», где Мария Мурашко рассказывает, как уложиться в то, что имеете. Но я о «Комсомолке».

Еще здесь говорится о том, что полковник Захарченко 8,5 миллиарда (рублей) просто скопил. «Несмотря на то что в отношении бывшего сотрудника МВД России Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 миллиардов рублей, найденных в его квартире. Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», – цитирует КП заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова.

Вот если бы вы были полковниками и если бы следовали советам Марии Мурашко из «Амурки», вы бы тоже скопили. Ой, но я о «Комсомольской правде». Еще вы узнаете о том, что через несколько лет нам некуда будет выбрасывать мусор, мы в нем погрязнем. Еще о том, что революции не будет (что естественно – Ленина ведь нет).

Но самое главное – пишут, что надо, как медведям больше спать. И тут я совсем запутался: с одной стороны, пишут, что надо больше работать, с другой – надо больше спать. И где правда? И, задаваясь этим вопросом, прощаюсь с вами.