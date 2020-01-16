Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:04 2

В ДВОКУ впервые поступила партия тренажерных комплексов боевых машин пехоты БМП-3

В ДВОКУ впервые поступила партия тренажерных комплексов боевых машин пехоты БМП-3
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске впервые поступила партия новых тренажерных комплексов боевых машин пехоты БМП-3. Их поставка в разы повысит скорость, удобство обучения курсантов и экономию моторесурсов современных боевых машин пехоты.

Главным отличием новых тренажеров является высокая реалистичность динамики управления техникой. Органы управления и компоновка полностью повторяют отделение управления БМП-3. Кроме того, программное обеспечение комплексов позволяет имитировать сложную дорожную обстановку, любые климатические и погодные условия. Тренажер дает возможность моделировать арктическую, горную и пустынную местность, что актуально для совершенствования курсантами навыков с учетом опыта современных военных конфликтов.

В училище имеются все основные тренажеры боевой техники и грузовых колесных машин. Комплексы активно применяются для повседневных тренировок курсантов. К боевой технике будущие офицеры допускаются только после успешного освоения электронной машины, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 115

#военные #технологии

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске осужден несовершеннолетний китаец, продавший необычное устройство
Общество

Библиотеки Благовещенска переходят на электронную систему выдачи книг
Власть

Путин: доступ к социально значимым интернет-сервисам должен быть бесплатным
Общество 2

В селе Чигири появились «умные камеры» (видео)

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    47 минут назад

    Там такие и были. Максимально повторяющие поездку по полю боя. Видимо, заменили старые на новые. Курсанты всего мира, поступайте в ДВОКУ! :)

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    В наше время подобное называли кинотренажёры. )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь