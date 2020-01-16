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16января
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сегодня, 08:52 1

В Благовещенске осудили китайца за контрабанду золота и серебра

В Благовещенске осудили китайца за контрабанду золота и серебра
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина КНР. Его признали виновным в контрабанде драгоценных металлов.

Установлено, что в октябре 2019 года китаец незаконно переместил через таможенную границу более 1,2 килограмма золота и более 300 граммов серебра общей стоимостью почти 4 миллиона рублей. Ценный груз он не декларировал, скрыв от таможенного контроля.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вину гражданин КНР признал в полном объеме. Суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

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#Китай #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Русскому бы лет 20 дали строгоча

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