В Благовещенске осудили китайца за контрабанду золота и серебра
Благовещенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина КНР. Его признали виновным в контрабанде драгоценных металлов.
Установлено, что в октябре 2019 года китаец незаконно переместил через таможенную границу более 1,2 килограмма золота и более 300 граммов серебра общей стоимостью почти 4 миллиона рублей. Ценный груз он не декларировал, скрыв от таможенного контроля.
Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вину гражданин КНР признал в полном объеме. Суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.
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