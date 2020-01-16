Создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

«Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте Кремля.

В утвержденный состав рабочей группы, среди прочих, вошли председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор «Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ» Талия Хабриева, завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян, председатель Общероссийской общественной организации Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова, актер театра и кино, художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» Владимир Машков, член центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», заместитель художественного руководителя МХАТа имени М. Горького по литературной части Евгений Прилепин, двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель Елена Исинбаева. Всего в рабочей группе значится более 70 человек.

Владимир Путин планирует встретиться с рабочей группой 16 января. В этот день пройдет установочное заседание. 17 января состоится первое рабочее заседание, пишет РБК.

Как сообщало Амур.инфо, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе.