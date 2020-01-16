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16января
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сегодня, 07:57 26

Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин

Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 15 января провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Президент предложил ему занять должность председателя правительства России.

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, сообщается на сайте Кремля.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории, позже – главой правления некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб».

В 1998 году Мишустин стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем занял пост заместителя министра РФ по налогам и сборам, был руководителем Роснедвижимости, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2009 году вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Как сообщало Амур.инфо, после оглашения послания президента Федеральному собранию правительство России подало в отставку. Ожидается, что Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности.

Просмотров всего: 2954

#российская власть

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Rick1979

    Rick1979
    3 часа назад

    Вот теперь точно всех, кто еще ухитряется не платить налоги или их минимизировать, выведут из тени и заставят платить налоги, сборы и т.д.

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Оптимизец!!! Будет точно!!!

  • kidman

    kidman
    3 часа назад



    ...работал ... главой правления некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб»



    Международный? Это очень подозрительно...

  • full

    full
    3 часа назад

    Держись Россия за карман, тобой займется профи.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Если едросовец, то едросовская линия о монетарной экономике продолжится. А тогда на кой хрен Медведев 2?

  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    это явно не будущий президент

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Был уже один бывший налоговикпремьером - Фрадков (правда разогнанной тогда налоговой полиции)

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    если такие как Козлов останутся при власти-значит фиговое это будет правительство

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    physic1

    Был уже один бывший налоговикпремьером - Фрадков (правда разогнанной тогда налоговой полиции)



    А другой министром.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну начнем с того, что Фрадков был беспредельщиков со всеми родственниками

    А этот вроде бы честный пахарь-посмотрим

    на телешоу вроде выступает нормально-но это ничего не значит, что творит налоговая в последнее время всем видно-одни только предприятия и физици банкроты зашкаливают

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Сейчас нужен исполнитель президентских указов... Этот точно не скажет, что денег нет... Знает, где их найти, уже находил... Может для олигархата введет новые налоги, с подачи гаранта?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    full

    Держись Россия за карман, тобой займется профи.



    https://compromat.group/main/investigations/18584-v-internete-poyavilos-dose-na-mihaila-mishustina.html

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Аликантеесли такие как Козлов останутся при власти-значит фиговое это будет правительство


    Твоя партия будет голосовать "за" или "против"?Или воздержится?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    моя партия-это МОЯ СЕМЬЯ!

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    1 час назад

    Аликанте

    моя партия-это МОЯ СЕМЬЯ!



    Соки и нектары чтоль??

  • vertex

    vertex
    57 минут назад

    Gelo-aqua59

    Сейчас нужен исполнитель президентских указов... Этот точно не скажет, что денег нет... Знает, где их найти, уже находил... Может для олигархата введет новые налоги, с подачи гаранта?



    " Подоходный поднимет для простого населения, тарифы и цены на всё и вся, пенсионный возраст уже подняли."

    "Не для олигархов и корешей." "С подачи гаранта только шайбы залетают в ворота по 17 штук)))"

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    53 минуты назад

    vertex

    full

    Держись Россия за карман, тобой займется профи.



    https://compromat.group/main/investigations/18584-v-internete-poyavilos-dose-na-mihaila-mishustina.html



    На скамейке у подъезда?

  • троль здесь

    троль здесь
    40 минут назад

    этот окончательно выдоит населения (с)

    путин оставь людей в покое, твоим дружкам олигархам уже деньги девать не куда (с)

    говорят, у нас в стране уже прорыв случился, пособие на детей подняли на целых 70 рублей

  • ямщик

    ямщик
    36 минут назад

    троль здесь

    этот окончательно выдоит населения (с)

    путин оставь людей в покое, твоим дружкам олигархам уже деньги девать не куда (с)...



    Наоборот, на всех уже не хватает. Будет драчка.



  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    31 минута назад

    Мытаря поставили управлять правительством. Это всё равно, что рэкетира считать успешным предпринимателем лишь на том основании, что у него всегда есть деньги.

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    Мартовская Зима

    vertex

    full

    Держись Россия за карман, тобой займется профи.



    https://compromat.group/main/investigations/18584-v-internete-poyavilos-dose-na-mihaila-mishustina.html



    На скамейке у подъезда?



    "Вы там валялись?"

  • vertex

    vertex
    20 минут назад

    Фефелов Иван

    Мытаря поставили управлять правительством. Это всё равно, что рэкетира считать успешным предпринимателем лишь на том основании, что у него всегда есть деньги.



    "Он умнее и хитрее медведя"

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Фефелов Иван

    Мытаря поставили управлять правительством. Это всё равно, что рэкетира считать успешным предпринимателем лишь на том основании, что у него всегда есть деньги.



    Ты-то чего переживаешь?

    Думаешь, Димон был лучше?

    Зато есть шанс оппозиционерам показать себя во всей красе! )

    Кстати, а кого надо было?

  • Мапа

    Мапа
    7 минут назад



    Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин



    Снова кровати переставляем?!! Может всё же нужно б***ей менять?

    Да, даже бы, к примеру, премьером назначили Глазьева, то мало что изменилось бы в экономике.

    PS

    Чиновники это лишь инструмент управления государством в руках капиталовладельцев. Изменять нужно модель экономики, вырывать из цепких лап "уважаемых" людей средства производства.

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    3 минуты назад

    Мапа



    Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин



    Снова кровати переставляем?!! Может всё же нужно б***ей менять?

    Да, даже бы, к примеру, премьером назначили Глазьева, то мало что изменилось бы в экономике.

    PS

    Чиновники это лишь инструмент управления государством в руках капиталовладельцев. Изменять нужно модель экономики, вырывать из цепких лап "уважаемых" людей средства производства.



    Щас хоть Вам из-за бугра Самсунги привозят.

    При коммунистах будете смотреть телевизор Горизонт и слушать магнитофон Романтика,без всяких интернетов.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Верный сын Чубайса

    Мапа



    Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин



    Снова кровати переставляем?!! Может всё же нужно б***ей менять?

    Да, даже бы, к примеру, премьером назначили Глазьева, то мало что изменилось бы в экономике.

    PS

    Чиновники это лишь инструмент управления государством в руках капиталовладельцев. Изменять нужно модель экономики, вырывать из цепких лап "уважаемых" людей средства производства.



    Щас хоть Вам из-за бугра Самсунги привозят.

    При коммунистах будете смотреть телевизор Горизонт и слушать магнитофон Романтика,без всяких интернетов.



    С какого перепугу такая уверенность?



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