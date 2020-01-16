Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 15 января провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Президент предложил ему занять должность председателя правительства России.

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, сообщается на сайте Кремля.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории, позже – главой правления некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб».

В 1998 году Мишустин стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем занял пост заместителя министра РФ по налогам и сборам, был руководителем Роснедвижимости, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2009 году вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Как сообщало Амур.инфо, после оглашения послания президента Федеральному собранию правительство России подало в отставку. Ожидается, что Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности.