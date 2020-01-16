Выбор читателей за 15 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 15 января.
Благовещенец о Питере: зарабатывал неплохо – около 100 000 рублей
Многие хоть раз да задумывались о переезде. Но сесть на стальную птицу и улететь в другой город навсегда под силу не каждому. Благовещенец Руслан Пугачёв в качестве эксперимента на 6 месяцев уехал жить в Санкт-Петербург. Он и рассказал нам, как за 4 дня нашел жилье, работу, про трудности и слезы и почему все же вернулся в родной Благовещенск.
Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов
Мария Шукшина забрала Марка, рожденного уроженкой Барнаула Фреей Зильбер от ее сына Макара Касаткина. Артистка заявила, что это случилось после того, как истек срок контракта Фрейи с шоу Андрея Малахова.
В Благовещенске на должность начальника спортуправления назначен Игорь Соловьев
В администрации Благовещенска произошли кадровые изменения. На должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи города назначен Игорь Соловьев. Ранее эту должность занимал Дмитрий Кутека, который в октябре 2019 года возглавил региональное минспорта.
В Благовещенске из-за «минирования» эвакуировали больше 2 тысяч человек
В Благовещенске 14 января в правоохранительные органы поступила информация о минировании 4 объектов образования. В целом было эвакуировано 2 198 человек.
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