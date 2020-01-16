Выбор читателей за 15 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 15 января.

Многие хоть раз да задумывались о переезде. Но сесть на стальную птицу и улететь в другой город навсегда под силу не каждому. Благовещенец Руслан Пугачёв в качестве эксперимента на 6 месяцев уехал жить в Санкт-Петербург. Он и рассказал нам, как за 4 дня нашел жилье, работу, про трудности и слезы и почему все же вернулся в родной Благовещенск.

Мария Шукшина забрала Марка, рожденного уроженкой Барнаула Фреей Зильбер от ее сына Макара Касаткина. Артистка заявила, что это случилось после того, как истек срок контракта Фрейи с шоу Андрея Малахова.

В администрации Благовещенска произошли кадровые изменения. На должность начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи города назначен Игорь Соловьев. Ранее эту должность занимал Дмитрий Кутека, который в октябре 2019 года возглавил региональное минспорта.

В Благовещенске 14 января в правоохранительные органы поступила информация о минировании 4 объектов образования. В целом было эвакуировано 2 198 человек.