Предложения Путина по материнскому капиталу потребуют около 100 миллиардов рублей

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет. Предложения Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию, только по маткапиталу обойдутся бюджету в сумму около 100 миллиардов рублей.

Пока эти деньги в бюджете не заложены, поэтому будут приниматься поправки в него.

Что касается социальных выплат на детей с 3 до 7 лет семьям с низкими доходами, то они могут стоить примерно столько же – 100–120 миллиардов. При этом, как сообщает «Российская газета», все зависит от схемы этих выплат, поскольку их осуществление находится в полномочиях регионов.

Министр уточнил, что сейчас подобные пособия, как правило, очень маленькие: 300–400 рублей. Возможно, эти виды выплат могут субсидироваться из федерального бюджета. Все механизмы предстоит проработать Минтруду России.

Владимир Путин предложил с этого года выдавать сертификаты на маткапитал при рождении первенца. При этом размер маткапитала составляет 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка к нему добавят 150 тысяч рублей, таким образом получится сумма 616 617 рублей.