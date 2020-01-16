Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:26 1

Предложения Путина по материнскому капиталу потребуют около 100 миллиардов рублей

Предложения Путина по материнскому капиталу потребуют около 100 миллиардов рублей
Фото: kremlin.ru

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет. Предложения Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию, только по маткапиталу обойдутся бюджету в сумму около 100 миллиардов рублей.

Пока эти деньги в бюджете не заложены, поэтому будут приниматься поправки в него.

Что касается социальных выплат на детей с 3 до 7 лет семьям с низкими доходами, то они могут стоить примерно столько же – 100–120 миллиардов. При этом, как сообщает «Российская газета», все зависит от схемы этих выплат, поскольку их осуществление находится в полномочиях регионов.

Министр уточнил, что сейчас подобные пособия, как правило, очень маленькие: 300–400 рублей. Возможно, эти виды выплат могут субсидироваться из федерального бюджета. Все механизмы предстоит проработать Минтруду России.

Владимир Путин предложил с этого года выдавать сертификаты на маткапитал при рождении первенца. При этом размер маткапитала составляет 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка к нему добавят 150 тысяч рублей, таким образом получится сумма 616 617 рублей.

Просмотров всего: 461

#российская власть #соцзащита

распечатать


Общество 1

В России создадут лоукостер для полетов на Дальний Восток
Власть

Кандидатуру Мишустина на пост премьера Госдума рассмотрит 16 января

Власть

СМИ Соединенных Штатов дали оценку посланию президента России
Власть

Создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mestny

    mestny
    3 часа назад

    вот пусть газпром и даст

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь